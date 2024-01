Palermo, allarme sicurezza: giovane sequestrato e derubato in centro

In corso le indagini per individuare i malviventi.

Aumenta a dismisura l’allarme sicurezza nel centro della città di Palermo, dove la criminalità dilaga e si impadronisce con violenza delle nostre strade. L’ultimo episodio è quello riguardante un giovane ventenne, sequestrato e rapinato.

La rapina e l’abbandono: l’assurdo episodio

A testimoniare la gravità della situazione c’è l’ultimo assurdo episodio accaduto ad un ventenne.

Trascorsa qualche ora in un locale, il giovane è stato bloccato prima di entrare in auto per tornare a casa da due uomini sulla cinquantina. Sono saliti in auto con lui e, dopo averlo derubato di tutto ciò che aveva con sé, lo hanno costretto a prelevare la massima somma da un bancomat. Infine, il giovane sequestrato e rapinato è stato abbandonato in strada, a piedi e senza cellulare.

La denuncia del giovane sequestrato e rapinato

Il giovane sequestrato e rapinato da due uomini ha denunciato l’accaduto, riferendo fosse accaduto dalle parti di via Giosuè Carducci, nella zona del Politeama.

Gli investigatori sono riusciti ad ottenere le immagini riprese dalle telecamere sparse lungo il percorso fatto dai rapinatori con il giovane in ostaggio, comprese quelle dello sportello atm. La polizia ha ritrovato l’auto rubata nella zona di Borgo Vecchio. Il personale della scientifica ha, dunque, eseguito gli accertamenti per individuare eventuali tracce che possano condurre all’identità dei malviventi.