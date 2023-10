Tentano di introdurre droga e cellulari nel carcere di Trapani: cinque catanesi arrestati

Cinque persone di Catania sono state arrestate per aver provato a introdurre alcuni cellulari e dosi di droga nel carcere di Trapani

Cinque persone di Catania sono state arrestate per aver provato a introdurre alcuni cellulari e dosi di droga nel carcere di Trapani. I soggetti sono stati colti in flagranza di reato, in quanto durante l’attività di una pattuglia della Polizia di Stato gli agenti hanno notato alcune persone nei pressi della struttura carceraria che hanno lasciato un pacco.

Trapani, la scoperta del pacco: droga e cellulari

I poliziotti si sono precipitati nel punto in cui si trovava il pacco e una volta aperto hanno scoperto: 13 microcellulari, 4 smartphone, 10 grammi di hashish e 20 di marijuana. L’arresto dei soggetti è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari. Fra gli arrestati anche tre donne.

