Terra Amara, situazione “tesa”: ecco cosa accadrà nelle puntate dal 5 all’11 giugno

Occhi puntati sulla nota serie turca "Terra Amara": le anticipazioni delle puntate della settimana da lunedì 5 a domenica 11 giugno 2023.

Si fa sempre più tesa la situazione nella serie turca “Terra Amara” che tiene incollati milioni di spettatori di Canale 5 alla tv ogni pomeriggio. Quanto sta accadendo è al cardiopalma e ogni azione può diventare un evento degenerativo. Di seguito, ecco cosa accadrà nelle puntate di “Terra Amara” in onda da lunedì 5 giugno a domenica 11 giugno 2023.

Anticipazioni di Terra Amara da lunedì 5 a domenica 11 giugno 2023

Lunedì 5 giugno

Per difendere l’onore di Gulten e Zuleyha, Cetin è stato accoltellato da alcuni uomini. Adesso miete vendetta. Yilmaz è oramai esasperato. Ha deciso così di chiedere il divorzio da Mujgan soprattutto perché la ritiene responsabile del gesto estremo commesso da Zuleyha che è stata arrestata. A tal proposito, il giudice non crede alla ricostruzione difensiva di Julide. Dato che non sono state lesioni personali accidentali, il giudice stabilisce che Zuleyha venga processata per tentato omicidio.

Martedì 6 giugno

Saniye chiede aiuto a Naciye per il debito che Gaffur ha con Hatip. Indignata e sconvolta dal comportamento del marito, Naciye ruba le chiavi della cassaforte così da poter restituire a Saniye la cambiale che Gaffur nega di aver firmato e anche i soldi del debito che Gaffur aveva contratto con Hatip. Hatip scopre tutto e torna a casa di Sermin per lamentarsi e ci trova Fusun.

Terra Amara, anticipazioni della puntata di mercoledì 7 giugno

Saniye non vede l’ora di dire a Gaffur di aver recuperato il denaro che potrà utilizzare per l’istruzione di Uzum. In cella Zuleyha continua a ricevere vessazioni dalle compagne di cella. Yilmaz la va a trovare e le giura di farla uscire più presto possibile. Non è da meno Hunkar che va a trovare Zuleyha. Vuole rimediare ai suoi comportamenti e così le fa incontrare i figli. Mujgan incontra Behice per capire il da farsi sulle richieste di Yilmaz. Behice le consiglia di essere furba cercando di ottenere i maggior vantaggi dal divorzio.

Anticipazioni della puntata di giovedì 8 giugno 2023 di Terra Amara

L’aver rivisto i figli dà a Zuleyha la forza di ribellarsi alle compagne di cella e ne aggredisce una. Le condizioni di Demir migliorano: l’uomo è uscito dal coma ma non vuole dare una versione diversa sul comportamento di Zuleyha per farla uscire dal carcere. Anzi, ha saputo delle visite costanti di Yilmaz e ha deciso di spiarne una. Hatip raggiunge Sermin per trascorrere una serata tranquilla, ma si trova di fronte a un bivio: o divorzia da Naciye o tra loro è finita.

Terra Amara, puntata del 9 giugno 2023

Mujgan prova a riconciliarsi con Yilmaz, ma per l’uomo è davvero finita e la sbatte fuori di casa. Di fronte al rifiuto, Mujgan è pronta ad un gesto estremo e lascia una lettera di addio. Il destino della libertà di Zuleyha è nelle mani di Demir che fino all’ultimo è combattuto sul da farsi.

Terra Amara, anticipazioni del weekend 10 e 11 giugno

Sabato 10 giugno

Demir si presenta in tribunale, ma per far condannare Zuleyha. Inoltre, avviene un nuovo incontro tra Demir e Yilmaz che causa l’interruzione prematura dell’udienza e l’arresto di entrambi. Intanto, i figli di Demir e Yilmaz continuano a soffrire e sono vicini a commettere pericolosi gesti. Behice trova Mujgan nella vasca da bagno in fin di vita e riesce a salvarla. Tutti vengono a sapere del gesto di disperazione di Mujgan che, quando si risveglia, spezza il cuore dei presenti.

Domenica 11 giugno

Behice si occupa di Mujgan e le nasconde gli ultimi avvenimenti in tribunale tra Yilmaz e Demir. Hatip si dirige alla tenuta Yaman. Vuole recuperare la cambiale o uccidere Gaffur. Saciye e Naciye lo fermano e raccontano la verità a Hunkar. Mentre è alla villa, Saniye scopre che Fadik è innamorata di Rasit, l’uomo di fiducia di Hatip.

Dove e come guardare la serie

Le puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10, il sabato alle 14:30 e la domenica alle 15:00. La piattaforma Mediaset Infinity trasmette gli episodi della serie sia in diretta streaming sia on demand.