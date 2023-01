Terremoti, prove evacuazione in tre scuole di Acireale

Il dipartimento regionale della Protezione civile della Sicilia ha promosso una serie di esercitazioni che hanno interessato tre istituti

Nella ricorrenza del 330esimo anniversario del terremoto che l’11 gennaio del 1693 colpì la Val di Noto, il dipartimento regionale della Protezione civile della Sicilia, diretto da Salvo Cocina, ha promosso una serie di esercitazioni che ad Acireale, nel Catanese, hanno interessato tre istituti scolastici (‘Giovanni XXIII’, ‘Plesso Raciti’, ‘Istituto comprensivo Paolo Vasta’) teatro di prove di evacuazione.

Coinvolti docenti, alunni e personale

Un migliaio, circa tra docenti, alunni e personale, le persone coinvolte pronte a mettere in atto le indicazioni ricevute nei vari corsi tenuti per fronteggiare le calamità di ogni genere. “L’obiettivo – spiegano l’assessore comunale alla Protezione civile, Salvo Grasso – era quello di verificare il funzionamento dei meccanismi di sicurezza delle scuole in questione dinanzi a un caso di evacuazione. Gli interessati hanno risposto bene, segno di un addestramento adeguato”. Soddisfatto il sindaco Stefano Alì. “E’ importante essere preparati e, sotto questo aspetto, abbiamo riscontrato una forte attenzione da parte delle scuole, per far sì che i ragazzi reagiscano adeguatamente”.