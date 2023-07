“Trema” la costa orientale siciliana, scossa di terremoto nel pomeriggio

Secondo quanto riportato sul sito dell’Ingv, il sisma sarebbe avvenuto intorno alle 14.15 ad una profondità di 34 chilometri

Lieve scossa di terremoto avvertita intorno poco dopo le ore 14 di oggi, martedì 11 luglio 2023, con epicentro vicino alla costa siracusana.

Si tratta di una scossa di magnitudo 2.5, quindi fortunatamente piuttosto lieve e senza gravi conseguenze.

Terremoto lungo la costa siracusana, le info dell’Ingv

Secondo quanto riportato sul sito dell’Ingv, il sisma sarebbe avvenuto intorno alle 14.15, con coordinate geografiche (latitudine, longitudine) 36.5990, 15.6210 e a una profondità di 34 chilometri. Nessun Comune nel giro di 20 chilometri dall’epicentro. Tra le città più vicine all’epicentro con più di 50mila abitanti si segnalano: Siracusa (59 chilometri a sud-est; Modica (a 82 chilometri a est) e Ragusa (87 chilometri a est).

L’ultimo forte terremoto in Sicilia, un sisma di magnitudo 4, si è registrato nel Messinese, con epicentro nei pressi di Cesarò. Fortunatamente, nonostante la scossa sia stata avvertita in diversi territori siciliani (anche fuori dalla provincia di Messina), non si sarebbero registrati danni.

Immagine di repertorio