Terremoto Mazzarrone, sindaco: “Grosso spavento per scossa, no danni”

Il sindaco di Mazzarrone Giovanni Spata torna a commentare la scossa di magnitudo 4.1 registrata nel Catanese

“C’è stato un grosso spavento la scossa e’ stata molto forte ed avvertita in modo molto evidente. Fortunatamente abbiamo registrato solo qualche ‘lineatura’ in vecchi edifici ma nulla di particolare, niente danni. Abbiamo già fatto dei sopralluoghi nelle scuole, nelle chiese ed e’ tutto a posto”. Lo afferma all’AdnKronos il sindaco di Mazzarrone, nel catanese, Giovanni Spata, epicentro della scossa di terremoto di magnitudo 4.1 registrata alle ore 21.26 di ieri sera.

“Già da ieri – aggiunge il primo cittadino esponente del Mpa- abbiamo avuto diversi contatti con il capo della Protezione Civile regionale Cocina e ci siamo raccordati per far entrare gli studenti alla seconda ora per dare l’opportunità ai tecnici di visionare gli edifici, ed e’ stato fatto. Abbiamo attivato il Coc per altre 48 ore. Tutto va nella normalità”.