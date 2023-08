Terribile incidente a Paternò: 20enne si ribalta, ricoverato

Un ventenne dopo aver perso il controllo della sua Smart si è ribaltato ed è stato ricoverato al Cannizzaro di Catania

Brutto incidente a Paternò.

Il sinistro è avvenuto, secondo quanto riportato da Videostar, questa matttina in via Vesuvio.

Un ventenne, dopo aver perso il controllo della Smart, è finito con il ribaltarsi.

Giovane ricoverato al Cannizzaro

Il giovane ha riportato una seria lesione ad un dito della mano e per questo motivo è stato trasportato da un’ambulanza del 118 nel reparto di Chirurgia ricostruttiva dell’ospedale Cannizzaro di Catania.

Sul posto dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del locale distaccamento per mettere in sicurezza il mezzo e la Polizia Municipale per i rilievi dell’incidente.