Tessera sanitaria: cos’è, a cosa serve e come richiederla per i neonati. Tutte le info utili

Il documento è fondamentale per avere diritto alle prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale.

La tessera sanitaria è il documento personale rilasciato a tutti i cittadini che hanno diritto alle prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Contiene il codice fiscale assegnato dall’Agenzia e lo certifica, ma come si fa a richiedere la tessera sanitaria per i neonati?

Tessera sanitaria: cos’è

La tessera sanitaria è un documento che contiene il codice fiscale e serve ogni volta che il cittadino si reca dal medico, acquista un medicinale o richiede una visita presso le strutture del Sistema sanitario nazionale. La tessera sanitaria attualmente è anche Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Una volta attivata, consente di accedere ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni e ha una durata di sei anni. Alla scadenza l’Agenzia spedisce automaticamente una nuova Tessera sanitaria al proprio indirizzo di residenza presente in Anagrafe Tributaria.

La parte posteriore costituisce la Tessera Europea Assistenza Malattia (T.E.A.M.). Questo garantisce l’assistenza sanitaria nell’Unione Europea, in Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera, secondo le normative vigenti nei singoli Paesi. La tessera sanitaria è gratuita e può essere emessa solo se:

il cittadino ha il codice fiscale correttamente attribuito dall’Agenzia delle Entrate;

è iscritto all’ASL di competenza e questa ha trasmesso i suoi dati al “Sistema tessera sanitaria”.

I cittadini già in possesso di codice fiscale, per poter ricevere la tessera sanitaria devono necessariamente registrarsi presso l’ASL di appartenenza. Chi non lo possiede, dovrà preventivamente acquisirlo. Per l’attribuzione del codice fiscale occorre presentare all’Agenzia il modello AA4/8 compilato e accompagnato da un documento d’identità valido.

Come richiedere la tessera sanitaria per i neonati?

Subito dopo la nascita del proprio figlio, i genitori devono richiedere al Comune di residenza il codice fiscale per poter così ricevere a casa la tessera sanitaria per il neonato. Per questo motivo i genitori devono presentare la dichiarazione di nascita al Comune, che attribuisce al neonato il codice fiscale, attraverso un sistema informatico collegato con l’Anagrafe Tributaria.

Con l’attribuzione del codice fiscale, viene emessa la prima tessera sanitaria del neonato, che vale un anno e viene spedita al suo indirizzo di residenza, coincidente con quello della madre. Quando i genitori (o tutori) registrano il bambino all’ASL di competenza e scelgono il medico pediatra, viene spedita presso la residenza una nuova tessera sanitaria, con validità di sei anni. Se il neo-genitore non ha ricevuto il codice fiscale per il figlio neonato o in caso di urgenza, i genitori (o tutori) possono richiedere il codice fiscale a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate. Questo viene fatto attraverso il modello AA4/8 che, compilato e sottoscritto da uno dei genitori (o tutore), va presentato insieme a un documento d’identità del genitore che lo sottoscrive e all’attestato di nascita del neonato (rilasciato dall’ospedale) o il certificato di nascita (rilasciato dal Comune).

Tessera sanitaria: FAQ

Errori anagrafici

Nel caso in cui i dati anagrafici siano errati sulla tessera sanitaria (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, sesso), i cittadini residenti devono rivolgersi al Comune di residenza. I cittadini residenti e in possesso di SPID (il Servizio pubblico di identità digitale), CIE (la Carta d’identità elettronica) o CNS (la Carta nazionale dei servizi) possono richiedere la correzione di eventuali errori nei dati anagrafici anche on line attraverso il servizio “Rettifica dati” disponibile sul sito dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente del Ministero dell’Interno.

Per i cittadini non residenti, invece, l’aggiornamento può essere richiesto a un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle entrate, presentando un documento d’identità valido.

Richiesta del duplicato

In caso di furto, smarrimento o deterioramento della tessera sanitaria, è possibile richiederne una nuova. Nei primi due casi (furto o smarrimento) è consigliabile presentare denuncia alle autorità competenti. Per la richiesta della nuova tessera sono disponibili diverse modalità: online, con e-mail o Pec presso un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate, mediante richiesta alla propria ASL. Inoltre, è possibile richiedere il certificato cartaceo attraverso il servizio web sul portale “Sistema tessera sanitaria” o presso la propria ASL.

Nel caso di richiesta del duplicato per un minore, per l’utilizzo del servizio online dall’area riservata del sito dell’Agenzia, è necessario prima chiedere l’abilitazione a operare per conto del minore (come previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 settembre 2023). In alternativa, è possibile richiedere il duplicato della tessera sanitaria di un minore inviando il modulo AA4/8 tramite Pec o e-mail oppure presentarlo presso un ufficio territoriale, prenotando un appuntamento.