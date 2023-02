TikTok continua a investire in Europa: due nuovi data center

Lo sottolinea la piattaforma in una nota annunciando la creazione di due nuovi data center per ampliare la capacità di conservazione dei dati

TikTok continua a investire in Europa per supportare la sua community composta da oltre 150 milioni di persone attive al mese con investimenti sempre crescenti orientati alla trasparenza e alla sicurezza. Lo sottolinea la piattaforma in una nota annunciando la creazione di due nuovi data center “per ampliare ulteriormente la capacità di conservazione dei dati in Europa”.

Oltre 5000 le persone impiegate in 10 Paesi europei

I numerosi casi di successo confermano l’importanza dei continui investimenti di TikTok in Europa orientati anche a continuare ad avere un impatto positivo sulla comunità. Oggi sono oltre 5000 le persone impiegate in 10 Paesi europei: Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Svezia e Regno Unito. Gli investimenti si estendono inoltre all’approccio per garantire alla community in Europa e ai suoi dati la massima protezione e sicurezza, in particolare nel contesto delle nuove normative. La trasparenza e la sicurezza sono gli elementi chiave che guidano gli investimenti di TikTok: è prevista a marzo l’apertura della sede dell’European Transparency and Accountability Centre a Dublino, mentre prosegue la pubblicazione dei rapporti trimestrali sull’applicazione delle Linee Guida della Community, nei quali l’azienda fornisce informazioni dettagliate sulla natura dei contenuti e degli account rimossi dalla piattaforma.

I due nuovi data center

E per ampliare ulteriormente la capacità di conservazione dei dati in Europa, è in fase avanzata di finalizzazione un piano per la creazione di un secondo data center in Irlanda e sono in corso le trattative per sviluppare un terzo data center in Europa. I dati degli utenti europei cominceranno a migrare nei nuovi data center quest’anno e continueranno nel 2024.