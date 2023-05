TikTok, gruppo di creatori fa causa contro divieto in Montana

Lo Stato è diventato il primo degli Usa a bloccare l'app per la condivisione di video

Un gruppo di creatori di TikTok negli Stati Uniti ha intentato una causa per ribaltare il nuovo divieto del Montana alla piattaforma di social media sviluppata in Cina. Il Montana è diventato il primo stato degli Stati Uniti a bloccare l’app per la condivisione di video con la firma, mercoledì scorso, del governatore repubblicano Greg Gianforte di un disegno di legge. Cinque creatori di TikTok che vivono nello stato hanno così intentato una causa mercoledì scorso come ha annunciato all’indomani lo studio legale Davis Wright Tremaine.

“Il Montana non può vietare ai suoi residenti di visualizzare o postare su TikTok più di quanto potrebbe vietare il Wall Street Journal a causa di chi lo possiede o delle idee che pubblica”, si legge nei documenti legali. Anche se il Montana potesse regolamentare accedere a qualsiasi discorso condiviso dagli utenti tramite TikTok, la nuova legge “esercita una mazza quando il Primo Emendamento richiede un bisturi”, aggiunge.