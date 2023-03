TikTok, al via progetto Clover: per sicurezza dati in Europa investimento di 1,2 miliardi

La piattaforma creerà un'enclave europea autonoma per i dati degli utenti del Regno Unito e dei paesi dell'Unione europea

Con il progetto Clover, TikTok creerà un’enclave europea autonoma per i dati degli utenti del Regno Unito e dei paesi dell’Unione europea con in più Islanda, Liechtestein e Norvegia (See). Il progetto introdurrà numerose nuove misure volte a rafforzare il sistema di protezione dei dati: a sottolinearlo una nota della piattaforma che fa capo alla cinese Bytedance.

Garantire supervisione e controllo indipendenti

Con l’obiettivo di garantire supervisione e controllo indipendenti, TikTok annuncia che nominerà come partner una terza parte europea specializzata in materia di sicurezza dei dati, che si occuperà della supervisione e del processo di audit sui controlli e la protezione dei dati, che ne monitorerà il flusso e fornirà verifiche indipendenti e reportistica sulle eventuali anomalie.

Un secondo data center a Dublino e un terzo in Norvegia

A complemento del data center europeo di Dublino annunciato lo scorso anno, oggi TikTok ha confermato i dettagli rispetto ai due nuovi siti: un secondo data center a Dublino e un terzo nella regione di Hamar in Norvegia. Quest’ultimo funzionerà utilizzando energia rinnovabile al 100%. TikTok ha già iniziato a conservare i dati degli utenti europei in Irlanda e proseguirà il processo nel 2023 e 2024. Una volta completato, i tre data center saranno i siti di conservazione per i dati degli utenti TikTok europei grazie a un investimento annuale totale pari a 1,2 miliardi di euro.