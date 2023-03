Torna la fiction “Makàri”: ad aprile le riprese della terza stagione

Protagonista il territorio di San Vito lo Capo

Dopo il grande successo delle prime due stagioni che hanno portato a una media per tutti gli episodi di oltre 6 milioni di telespettatori, il Comune di San Vito Lo Capo ha reso noto che la Palomar si accinge a produrre la nuova stagione della serie-tv “Màkari”.

Quattro nuovi episodi

I 4 nuovi episodi tratti dal mondo letterario creato da Gaetano Savatteri avranno come protagonisti Saverio Lamanna (Claudio Gioè), Peppe Piccionello (Domenico Centamore) e Suleima (Ester Pantano). Anche in questa nuova stagione – si legge in una nota pubblicata sulla pagina Facebook del Comune di San Vito Lo Capo – il Golfo di Makàri farà da cornice, ospitando la troupe e coinvolgendo le maestranze, le figurazioni e i fornitori locali, generando quindi un importante volano per la crescita di questo territorio. Si sta quindi procedendo con la fase di preparazione della serie Tv con le riprese a partire dal prossimo Aprile 2023 per un periodo di 16 settimane di lavorazione.

Come fatto con le precedenti edizioni, anche in Màkari 3 il territorio di San Vito lo Capo sarà protagonista, promuovendo i principali attrattori turistici che contraddistinguono la provincia di Trapani , dai paesaggi alla cultura e tradizione del luogo.