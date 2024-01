Tragedia durante protesta trattori: bloccato in auto muore davanti alla figlia

Sulla A1 di Orte invece, tensione tra gli agricoltori e le forze dell'ordine

Tragedia nel Catanzarese, zona, come tante altre parti d’Italia, interessata dalla protesta dei trattori. Ad essere stato colto da un malore rivelatosi fatale, mentre era in fila in auto sulla strada statale 106, tra Botricello e Cropani Marina, un uomo di 56 anni. Bloccato da diversi minuti nel traffico, il malcapitato, che si è sentito male proprio sotto gli occhi della figlia, è spirato durante il trasporto in ospedale.

Polemiche in vista

Come detto aveva 56 anni e la sua drammatica fine non potrà non alimentare ulteriori polemiche circa le inevitabili conseguenze sul traffico veicolare causate dalla suddetta protesta che va avanti ormai da otto giorni. Scattato l’allarme, sul posto è giunto l’elisoccorso con un’equipe sanitaria che ha prestato i primi soccorsi che si sono, però, rivelati inutili.

Tensione a Orte

Al casello di Orte sull’A1 invece, tensione alle stelle. Ciò a causa del tentativo degli agricoltori in presidio di bloccare la circolazione con i trattori. Le forze dell’ordine sono intervenute impedendo il blitz. “Resteremo qui e protesteremo sempre legalmente e pacificamente. Ci dissociamo dal gesto di alcuni agricoltori che stamani hanno bruciato le bandiere della coldiretti”. Così Felice Antonio Monfeli, portavoce dei manifestanti.