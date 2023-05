Tragedia in Brasile: un italiano, Marco Nastasi, è morto annegato a causa di un malore dopo essersi tuffato in mare, davanti alla spiaggia di Barra da Tijuca, a Rio de Janeiro. L’uomo è stato trasportato in ospedale in elicottero, ma al suo arrivo al nosocomio Lourenço Jorge era già deceduto. La vittima di 39 anni era originaria di Mezzolombardo, in provincia di Trento. Si trovava in Brasile con la moglie e il figlio di 10 anni per un viaggio di lavoro.

(Foto Facebook)