Tragedia in Sicilia, donna muore dopo aver mangiato sushi: la Procura indaga

Sulla vicenda la Procura di Patti sta svolgendo delle analisi di approfondimento dopo aver disposto il sequestro della salma

Una terribile vicenda ha scosso la comunità di Sant’Agata di Militello, che nella serata di ieri ha visto la perdita della 40enne Giuliana Faraci, venuta a mancare dopo aver mangiato sushi in un ristorante di Capo d’Orlando in provincia di Messina. La donna aveva trascorso una piacevole serata con le amiche e dopo essere rientrata a casa ha iniziato ad accusare malessere spossatezza e febbre alta, che le hanno provocato vomito e diarrea per tutta la notte, fino ad arrivare al decesso.

Tragedia in Sicilia, la Procura indaga sull’accaduto

Sulla vicenda la Procura di Patti sta svolgendo delle analisi di approfondimento dopo aver disposto il sequestro della salma. Adesso si attendono i risultati dell’autopsia per fare luce e chiarezza sulle dinamiche del decesso. Intanto è enorme il dolore della comunità di Sant’Agata di Militello, comune di cui la donna era originaria. Tutti descrivono Giuliana come una donna solare e brillante.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI