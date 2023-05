Tragedia in metro, morto sul colpo uomo travolto da un treno

Presenti anche i vigili del fuoco, la polmetro e il personale Atm.

Sarebbe un uomo di 43 anni, e non un ragazzo di 26, com’era emerso in un primo momento, ad essere stato travolto e ucciso da un treno della metropolitana M1 (la rossa) a Milano. L’incidente, come si apprende da MilanoToday, si è verificato nella mattina presso la fermata Bonola, attorno alle 9.30. La linea è stata bloccata quasi fino alle 13 per permettere il lavoro dei soccorritori prima e i rilievi delle forze dell’ordine poi.

Forse gesto estremo

Dalle prime notizie sembra si tratterebbe di un gesto estremo, con l’uomo che si è gettato sui binari all’arrivo del treno che andava in direzione Sesto Primo Maggio. Giunti sul posto, gli operatori del 118 con ambulanza e automedica non hanno potuto fare nulla per salvare la vita dell’uomo. Presenti anche i vigili del fuoco, la polmetro e il personale Atm.

A causa della tragedia, a risentirne è stato tutto il traffico metropolitano del capoluogo meneghino, con orari dei mezzi sospesi e rinviati a nuovi orari.