Tragedia a Scampia: crolla ballatoio, 2 morti e bambini tra i feriti

Il cedimento di un ballatoio di collegamento nella Vela Celeste, insediamento popolare del quartiere, ha provocato due morti e tredici feriti

Tragedia nella notte a Scampia, quartiere di Napoli. Il cedimento di un ballatoio di collegamento nella Vela Celeste, insediamento popolare del quartiere, ha infatti provocato due morti e tredici feriti, due dei quali in modo grave. Le vittime sono un uomo di 29 anni, deceduto sul colpo, e una donna di 35, morta al momento dell’arrivo in ospedale.

Edificio evacuato: bambini tra i feriti

L’edificio è stato evacuato. I 7 bambini coinvolti (13 i feriti in totale) hanno tra i 2 e gli 8 anni. Per loro traumi, fratture e contusioni. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha immediatamente attivato il Ccs, centro coordinamento soccorsi. Il crollo verificatosi al terzo piano ha coinvolto nella caduta anche i ballatoi del secondo e del primo piano. I vigili del fuoco, dopo aver scavato tra le macerie, hanno completato l’evacuazione dei piani alti mentre sono in corso le verifiche di stabilità nella parte coinvolta dell’edificio, che è stato evacuato. In corso anche il piano anti-sciacallaggio.

Aperta un’indagine

Sul fatto la polizia ha aperto un’indagine. Non si esclude alcuna ipotesi, la più accreditata è quella di un cedimento strutturale ma per avere la certezza occorrerà portare a termine le verifiche da parte dei vigili del fuoco.

