Tragedia sfiorata a Trapani: bimba rischia di soffocare, salvata dai vigili urbani

Massimo Caruso e Salvatore Laudicina, questo i nomi dei due vigili eroi che hanno salvato la vita alla bimba

Momenti di grande paura a Trapani. Una bambina piccola infatti è stata salvata dai due vigili della polizia municipale mentre stava per soffocare. I due, in servizio in via Fardella, sono intervenuti tempestivamente su una bambina in difficoltà respiratoria, riuscendo a liberarle le vie aeree e a farla tornare a respirare.

Chi sono i vigili eroi

Massimo Caruso e Salvatore Laudicina, questo i nomi dei due vigili eroi che hanno salvato la vita alla bimba, hanno ricevuto il plauso dell’assessore del comune di Trapani, Emanuele Barbara, e ovviamente i ringraziamenti dei genitori e di tutta la cittadinanza.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI