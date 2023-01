Traghetto in fiamme a Palermo, la nave si inclina: c’è rischio affondamento

Ancora incerto il destino del traghetto interessato dall'incendio di sabato sera al porto di Palermo. La nave si è inclinata e adesso potrebbe affondare.

Non è stato ancora spento il rogo scoppiato sabato sera a bordo della nave “Superba” della compagnia Gnv al porto di Palermo. Le operazioni dei vigili del fuoco proseguono a rilento e con difficoltà, acuite dal rischio che possa affondare.

Al momento, infatti, il traghetto si sarebbe inclinato verso la prua creando una situazione di instabilità. Per motivi di sicurezza, dunque, i pompieri sono stati costretti ad abbandonare il traghetto.

Incerta, a questo punto, anche la sorte per i mezzi come auto e camion che sono rimasti a bordo della nave. Nel caso in cui non possano essere portati a terra, potrebbero essere inghiottiti dalle acque insieme allo scafo.

Traghetto in fiamme, si teme impatto per l’ambiente

Rimane alto, inoltre, il rischio legato all’impatto ambientale per il fumo che si è sprigionato in questi giorni dalle fiamme che sono scoppiate all’interno della stiva del traghetto.

I residenti della zona, infatti, continuano ad avvertire puzza di bruciato e sono stati costretti a rimanere a lungo con le finestre chiuse.