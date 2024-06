Tragico schianto al casello autostradale: 3 morti

Drammatico incidente nel primo pomeriggio in un casello autostradale: nel maxi impatto sono morte tre persone

Tragedia infinita al casello autostradale dell’A12 di Rosignano, in provincia di Livorno. Tre persone infatti sono morte e altre sette sono rimaste ferite in un terribile incidente stradale che ha coinvolto almeno tre auto. Tra i sette feriti, trasportati in ospedale in codice verde, figurano anche due fratellini di 3 e 6 anni. Secondo i vigili del fuoco intervenuti sul posto, una vettura sarebbe arrivata a tutta velocità al casello, tamponando e facendo ribaltare le altre due ferme. L’incidente ha provocato gravi danni alla struttura.

La ricostruzione del terribile incidente

La tragedia è avvenuta poco dopo le 13. Sul posto sono intervenuti anche i soccorsi del 118. Il tratto di autostrada tra Rosignano Marittimo e la barriera di Rosignano è stato chiuso temporaneamente per consentire le operazioni.

Ecco chi sono le vittime



Le vittime sono due cittadini tedeschi a bordo dell’auto che si è schiantata ad alta velocità sugli altri due mezzi in coda, ribaltandosi e danneggiando la struttura del casello. L’altra vittima, italiana, è uno degli occupanti delle auto tamponate. Nel violentissimo impatto, la cabina del casellante è stata sollevata da terra.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI