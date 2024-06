Trapani, addio allo storico DJ Aldo Papa. “Adesso sarai leggenda, per sempre”

Momento di angoscia e tristezza a Trapani per la morte di DJ Aldo Papa, storico vocalist che ha scritto indelebili pagine di storia delle discoteche del luogo

Momento di angoscia e tristezza a Trapani per la morte di DJ Aldo Papa, storico vocalist che ha scritto indelebili pagine di storia delle discoteche dell’intero territorio.

Nato artisticamente negli anni ’80 e ’90, Papa ha segnato le notti in discoteca di numerose generazioni. Inoltre, Aldo ha anche un ampio passato radiofonico. Dagli esordi con Radio Scirocco a Tele Radio Mediterranea passando per TRV. Ultimamente, anche l’esperienza della radio online con Zak Radio.

Adesso, l’intera città di Trapani ricorda con affetto il suo storico DJ, stroncato da infarto all’età di 62 anni. Una morte improvvisa, ma nel territorio del trapanese Aldo Papa e le sue gesta non saranno mai dimenticati.

Trapani, i messaggi di affetto verso DJ Aldo Papa

In queste ore, a Trapani sono diversi i commenti di cordoglio, affetto e vicinanza a supporto dello storico DJ Aldo Papa e della sua famiglia. “Un tempo a Trapani esisteva il Disk Jokey per eccellenza, adesso sarà leggenda… per sempre !!!” – scrive uno storico fan di nome Alberto. E ancora: “Custodirò gelosamente la collana che mi donasti, insieme a tutte le mille serate trascorse assieme alla tua musica”. Poi, Ranieri, un altro utente molto legato ad Aldo Papa: “Ci sono persone che segnano il ns percorso di vita, Aldo Papa è stata per me una di queste”.