Trasportavano abusivamente rifiuti, due denunce nel messinese

I Carabinieri della Stazione di Acquedolci hanno denunciato, un 19enne e un 29enne, entrambi di Palermo, per attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Durante un posto di controllo, predisposto in località Buonriposo di Acquedolci, i Carabinieri hanno fermato un camion con due persone a bordo sottoponendolo ad una verifica, all’esito della quale i militari hanno accertato che l’autocarro trasportava rifiuti pericolosi e non, consistenti in rottami di ferro, vecchi elettrodomestici, accumulatori esausti e altro, per un peso complessivo di circa una tonnellata, sebbene fosse sprovvisto della prescritta autorizzazione. Inoltre, il trasportatore aveva omesso di redigere il formulario di identificazione per la tracciabilità dei rifiuti. A questo punto, i militari, avendo appurato lo svolgimento abusivo di trasporto di rifiuti, hanno proceduto al sequestro dell’autocarro, affidato ad un custode giudiziario, con il suo carico di rifiuti.