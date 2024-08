Trenitalia, ecco come ottenere il rimborso del biglietto: la guida

Trenitalia prevede in numerosi casi la possibilità di rimborso del tagliando precedentemente acquistato: ecco come ottenerlo

Avevi preso il biglietto per viaggiare in treno ma, a causa di svariati motivi, non sei riuscito più a partire? Niente paura, perchè Trenitalia prevede in numerosi casi la possibilità di rimborso del tagliando precedentemente acquistato.

Ecco come ottenere il rimborso del biglietto con Trenitalia.

Rimborso per rinuncia al viaggio dei treni nazionali

Se decidi di rinunciare al viaggio, e se la tipologia di biglietto che hai acquistato lo consente, puoi chiederne il rimborso con l’applicazione di una trattenuta del 20%.

Puoi richiedere il rimborso, prima dell’orario di partenza del treno prenotato, nelle seguenti modalità:

utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nella tua area riservata su questo sito o sull’App Trenitalia solo per i biglietti che hai acquistato su questi canali;

compilando l'apposito web form disponibile su questo sito solo per i biglietti ticketless;

telefonando al Call center, solo per i biglietti ticketless acquistati sul sito, tramite l'App Trenitalia o al Call Center;

presso qualsiasi biglietteria;

all’agenzia di viaggio presso cui hai acquistato il biglietto.

Dopo l’orario di partenza del treno prenotato non puoi richiedere il rimborso per rinuncia al viaggio.

Rimborso per rinuncia al viaggio dei treni regionali

Se decidi di rinunciare al viaggio, puoi richiedere il rimborso del biglietto, entro le ore 23:59 del giorno precedente la data indicata sul biglietto, al quale viene applicata una trattenuta del 20%, salvo quanto diversamente previsto dalle singole tariffe.

Solo l’abbonamento annuale regionale può essere rimborsato, prima dell’inizio di validità, con applicazione di una trattenuta del 5%.

Puoi richiedere il rimborso del biglietto regionale:

presso qualsiasi biglietteria;

presso l’agenzia di viaggio che lo ha emesso.



Se il tuo biglietto è BER (Biglietto Elettronico Regionale) o BDR (Biglietto Digitale Regionale) puoi richiedere il rimborso:

tramite webform;

sull’APP Trenitalia;

presso le biglietterie self-service;

attraverso i canali di contatto.

Rimborso per rinuncia al viaggio per i treni internazionali

Le richieste di rimborso relative ai servizi di trasporto internazionale acquistati tramite i canali di vendita di Trenitalia sono gestite da Trenitalia, anche in collaborazione – ove necessario – con il vettore estero responsabile del trasporto.

Se decidi di rinunciare al viaggio e se la tariffa che hai acquistato lo consente, puoi chiederne il rimborso prima dell’orario di partenza con l’applicazione della trattenuta prevista dalle singole offerte commerciali.

Puoi richiedere il rimborso prima dell’orario di partenza del treno prenotato:

utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nella tua area riservata su questo sito o sull’App Trenitalia solo per i biglietti che hai acquistato su questi canali;

telefonando al Call Center o compilando l'apposito web form disponibile su questo sito solo per i biglietti che hai acquistato sul sito o tramite il Call Center;

presso qualsiasi biglietteria;

presso l’agenzia di viaggio o il tour operator presso cui hai acquistato il biglietto.



Se il tuo biglietto non è emesso in modalità elettronica (come ad esempiofile pdf, ticketless, QR Code) ma è stato stampato su supporto cartaceo, la richiesta di rimborso può essere inoltrata online tramite il web form, ma va completata tramite l’invio del biglietto in originale presso l’indirizzo “Trenitalia S.p.A,. Direzione Business AV- Customer Service e Vendita Diretta AV – Post Vendita Toscana, Viale Spartaco Lavagnini, 58 – 50129 Firenze”.

