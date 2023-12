Dramma straziante: figlia muore di tumore, papà per malore al suo funerale

Doppia tragica morta nel giro di poco tempo a Treviso

Treviso piange, a stretto giro temporale, la morte di Giorgia, donna 53enne spirata causa tumore e di Giorgio Mazzon, il padre che, al suo funerale non ha retto al dolore. Stroncato da un malore, l’86enne era un noto tappezziere del Trevigiano. Sentitosi male durante la funzione in chiesa, è morto poco dopo, come riporta La Tribuna di Treviso, in ospedale.

Il ricordo del compagno

La donna, che da tempo lottava contro il brutto male, è morta la scorsa settimana lasciando il compagno Walter e il figlio Simone. Sui social il ricordo del compagno. «Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno voluto ricordare e partecipare con dolore alla perdita della mia cara adorata e amata Diana. Ora è un bellissimo angelo e rimarrà per sempre dentro ognuno di noi. Grazie veramente di cuore»,