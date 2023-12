Omicidio Giulia Cecchettin, maxi-schermi per il funerale: attese 10mila persone

Il padre: "Abbiamo scelto una grande chiesa per un grande messaggio"

Padova si prepara a dare l’estremo saluto a Giulia Cecchettin, la sfortunata ragazza uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Sono attese ben 10 mila persone che potranno seguire l’evento attraverso maxi schermi e dirette tv. L’ennesimo femminicidio, quello della giovane originaria di Vigonovo, ha profondamente scosso l’opinione pubblica non solo italiana. Proprio per questo motivo le immagini del funerale saranno trasmesse in diretta tv.

“Una grande chiesa per una grande messaggio”

«Abbiamo scelto una chiesa grande, la Basilica di Santa Giustina, affinché arrivi un messaggio di grande partecipazione, lo abbiamo voluto così perché arrivi questo messaggio». Così, davanti casa, il papà Gino Cecchettin, parlando con il suo tono dolce, stanco e senza sentimenti d’odio.