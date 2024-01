Piomba con auto su motociclisti: causa malore 92enne uccide ragazzino di 16 anni

Per l'anziano la morte è giunta sul colpo, per il giovane centauro in ospedale

Nulla da fare per il giovanissimo centauro travolto ieri, domenica 28 gennaio 2024, da un’auto condotta da un 92enne in preda ad un malore. T.D.B. le iniziale del 16enne originario di Riese Pio X nel Trevigiano, rimasto coinvolto nell’incidente a Pagnano d’Asolo assieme a tre amici, anch’essi motociclisti rimasti feriti dall’impatto. Per Angelo Fantato invece, l’anziano residente a Volpago del Montello alla guida della Citroen Berlingo, la morte è giunta sul colpo. Ancora sotto choc la moglie disabile, Giuliana Paoletti, 85 anni, che si trovava in auto con il marito al momento dell’impatto.

La dinamica

Il terribile schianto poco dopo le 16 all’altezza di una rotatoria. L’auto e le tre moto sono finite fuori strada con il veicolo che ha terminato la propria corsa al centro della rotatoria. Per i giovanissimi centauri non c’è stato neanche il tempo di comprendere cosa stesse accadendo, tanto veloci sono stati i frangenti che hanno portato il mezzo guidato da Fantato, colpito da malore, a travolgerli. Sul posto, i sanitari giunti a bordo dell‘ambulanza non hanno potuto che constatare la gravità dell’accaduto oltre alla morte del 92enne. Le speranze che la stessa fine non la facesse anche il 16enne, purtroppo, oggi, 29 gennaio, 2024, si sono spente.