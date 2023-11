Incidente sulla Statale 115, scontro alla rotatoria: due feriti

Due persone in ospedale dopo il violento impatto nel weekend a Siracusa.

Ennesimo incidente stradale lungo la Strada Statale 115, nei pressi della rotatoria di contrada Cozzo Villa a Siracusa.

Il bilancio è di due feriti.

Incidente sulla Statale 115, due feriti a Siracusa

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 19 nei pressi del Malibu. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbero scontrate due auto – per cause ancora da accertare – e in seguito all’impatto sarebbero rimaste ferite due persone, un italiano e un cittadino straniero.

Sul posto sono accorsi gli operatori del 118, che hanno trasferito i malcapitati al Pronto Soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa. Fortunatamente, sembra che le loro condizioni non siano gravi. Presenti sul luogo del sinistro anche gli operatori della polizia municipale per la gestione della viabilità e la ricostruzione della dinamica dei fatti per individuare eventuali responsabilità per il sinistro.

Impatto sulla SP14

Un altro grave incidente è avvenuto, sempre domenica 5 novembre, lungo la Strada Provinciale 14, che collega Belpasso con la frazione di Piano Tavola. A scontrarsi, anche in questo caso, due auto. Quattro in tutto i feriti, trasferiti in ospedale dagli operatori del 118 per gli accertamenti e le cure del caso.

Immagine di repertorio