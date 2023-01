Turismo e cultura per rilanciare Marsala

Il sindaco Grillo presenta il calendario degli eventi 2023: le manifestazioni garibaldine saranno al centro di un’ambiziosa azione di promozione del territorio

MARSALA (TP) – Il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, ha le idee ben chiare su come intende rilanciare la città, le sue bellezze e le sue enormi potenzialità.

L’anno 2022 si è appena chiuso con l’approvazione di una delibera di Giunta che va proprio in questa direzione: ci riferiamo al programma degli eventi 2023 che è stato oggetto di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato anche gli assessori Michele Milazzo, Giuseppe D’Alessandro e Giacomo Tumbarello.

“Ho voluto direttamente comunicare ai giornalisti il calendario degli eventi istituzionalizzati che proporremo nel corso del 2023 a Marsala – ha detto il Sindaco -. Ritengo sia la prima volta che un’Amministrazione nella nostra Città presenti, in maniera repentina e già ai primi di gennaio, la serie di eventi istituzionalizzati che caratterizzeranno il nuovo anno, appena entrato. Nel rispetto del programma che ci ha portato alla guida della città guarderemo in particolare alle due ‘finestre’ di aprile-maggio e settembre-ottobre con delle proposte di grande spessore. Tutta la stagione turistica legata agli spettacoli e alla promozione del territorio sarà caratterizzata dal binomio manifestazioni garibaldine-celebrazioni in occasione del 250esimo anniversario dello Sbarco di John Woodhouse, il commerciante inglese che diede vita al Vino Marsala e alla sua commercializzazione”.

E su questo fronte, c’è tanta carne al fuoco: “Shock da Ground 12”, “Marsala Kite Fest”, “Marsala Jazz & Wine”, “Il Mare Colore dei Libri”, “Pastorella Fest (titolo provvisorio)”, “Siciliamo 2023” ,“Tonno Rosso del Mediterraneo che si svolgerà all’interno della manifestazione “Mediterranea” “VI edizione della Rassegna “A Scurata – Memorial Enrico Russo”, “Lo Stagnone… Scene di uno spettacolo” “Luci dal Mediterraneo”,“Manifestazioni garibaldine”, “eventi Teatro Sollima”.

Nel corso della conferenza si è anche parlato di totem multimediali, del Museo del vino e della rifunzionalizzazione del Complesso San Pietro: “La nostra offerta turistica che non sarà solo legata agli eventi ma a una migliore fruibilità del territorio sarà supportata da altri importanti avvenimenti – ha proseguito Grillo. Entro giugno contiamo di inaugurare il Museo del Vino per il quale è in corso la gara per l’acquisto di arredi e attrezzature; di riqualificare il Complesso San Pietro con interventi di diverso genere. Qui fra le altre cose verranno allocati dei totem multimediali così come nell’atrio del Comune e a Palazzo Fici. Anche ai Giardini Cavallotti, la villa comunale, stiamo attrezzando un’apposita area polifunzionale. L’obiettivo è anche quello di creare percorsi di carattere culturale ma anche archeologici (in collaborazione con la direzione del Parco di Lilibeo e la Regione) ed enogastronomici. I totem multimediali, peraltro, oltre a esplicitare le notizie sulle diverse location dove verranno ubicati forniranno notizie sulla città e sui siti di prestigio del nostro circondario in un’ottica di reciproca collaborazione con altri Comuni a vocazione turistica”.

Sul fronte offerta turistica, le novità non riguardano solo l’avvio del servizio di bike sharing. In programma c’è anche un’importante iniziativa sul teatro comunale “Eliodoro Sollima”: lo storico teatro comunale dopo anni di chiusura diverrà la Casa della cultura degli artisti marsalesi con eventi e manifestazioni programmati per tutto l’anno, ma anche luogo d’incontro per prove, giornate didattiche e altre attività connesse con la struttura.

P.P.