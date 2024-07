Sicilia, le vacanze all’insegna del turismo green: ecco le strutture sostenibili dell’Isola secondo Tripadvisor

Sono circa 4 su 10 i vacanzieri che sono disposti a spendere di più in vista di una gestione eco-friendly della propria vacanza.

In base ai dati diffusi nell’ultimo report Adoc, l’Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori, e incrociati con quelli di FareAmbiente, i 10 milioni di italiani che andranno in vacanza questa estate si orienteranno anche sul tema del “green” e delle vacanze sostenibili. Quattro vacanzieri su 10 sono disposti infatti a spendere di più “per soggiornare in strutture eco-friendly, che utilizzano energie rinnovabili, adottano pratiche di gestione sostenibile dei rifiuti e minimizzano l’uso di plastica, tra cui agriturismi, eco-lodge e hotel certificati sostenibili”. Ma quante sono le strutture green disponibili in Sicilia e come se la cava l’Isola in questo segmento del turismo? Facciamo un passo indietro e partiamo dal report Adoc.

Sicilia, le vacanze all’insegna del turismo green

Un numero sempre più crescente di turisti sceglie per le proprie vacanze di vivere esperienze autentiche ma nel segno della sostenibilità. Il 40% di chi andrà in vacanza questa estate lo farà partecipando a escursioni, il 50% prediligendo percorsi enogastronomici che valorizzano i prodotti locali. Con questo cambio di passo rispetto alle inflazionate vacanze sotto l’ombrello, che rischiano di costare un salasso per i consumatori, si tenta di prendere in considerazione anche mete diverse dalle tradizionali destinazioni di massa.

In questo quadro rientra proprio la Sicilia. Le statistiche provengono dalla Regione e raccontano una crescita esponenziale del turismo culturale e di quello d’avventura, con l’Isola al centro di un percorso virtuoso. Oltre due milioni sono stati i visitatori nei siti culturali dell’Isola nei primi sei mesi dell’anno. Quelli riguardanti il comparto permettono di segnare risultati superiori rispetto allo stesso periodo del 2023, con una crescita registrata sia per affluenza che per incasso.

I costi medi

È proprio in questo dettaglio che si inserisce il turismo green in Sicilia. Le vacanze possono variare nella loro durata soprattutto in base ai costi da dover affrontare per i consumatori: una settimana in agriturismo nel periodo estivo può costare tra i 500 e gli 800 euro, con un aumento del 15% rispetto al 2023. Per chi desidera provare una esperienza alternativa a hotel, agriturismi, B&B e case vacanze, c’è poi l’opzione del glamping, che a differenza dello scorso anno registra un incremento del 18%, con prezzi fino a 1000 euro a persona per una settimana tra natura e relax.

Il turismo green promuove lo sviluppo delle aree rurali e dei borghi in Sicilia, grazie all’impegno dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Gruppi di Azione Costiera (GAC). Questo modello di turismo contribuisce a valorizzare le tradizioni locali e a contrastare la desertificazione di molte zone interne dell’Isola. In più, non è casuale la crescita di turisti culturali o che ricercano percorsi enogastronomici: un trend che conferma l’attrattiva delle esperienze autentiche e sostenibili.

Le statistiche di Tripadvisor

In base alle statistiche in possesso di Tripadvisor, in Sicilia sarebbero 91 in totale le strutture che ottengono il pass di eco-friendly. Tra questi, hotel di lusso, bed and breakfast, agriturismi ma anche campeggi noti per l’attenzione all’ambiente e alla cucina a chilometro zero, come sostiene una ricerca di Ecobnb. Esistono, poi, anche diverse opzioni di glamping che combinano il lusso con la sostenibilità. Queste strutture adottano pratiche sostenibili come l’uso di energie rinnovabili, la gestione responsabile delle risorse idriche e la riduzione dei rifiuti, offrendo al contempo esperienze uniche e immerse nella natura.

Anche qui non è un caso se dal 2019 a oggi, il numero di aziende agrituristiche in Sicilia è cresciuto del 26,8%: il dato più alto a livello nazionale. Ad attestarlo, qui, è il rapporto BES 2023 redatto da Istat e che segnala come la Sicilia continui a crescere sotto il profilo dell’attrazione turistica, con i consumatori che prediligono adesso spazi aperti per loro vacanze e possibilmente a contatto con la natura. Secondo l’Istat, la tendenza che si sta consolidando è quella di un’Isola ancor più a trazione turistica, come raccontano i dati che vedono la Sicilia diventare portabandiera del turismo in tutto il Paese. Nel confronto con il benchmark pre pandemico del 2019, i tassi di crescita più elevati per l’apertura di nuovi agriturismi si rilevano proprio nel Mezzogiorno (+20,6% in Campania, +26,8% in Sicilia), dove l’agriturismo ha ancora molto margine di crescita.

Il turismo green in Sicilia rappresenta un’opportunità per coniugare sostenibilità ambientale ed economica. Le strutture eco-friendly, se accessibili a tutti, possono favorire una crescita inclusiva e rispettosa dell’ambiente, contribuendo al rilancio di molte aree solitamente meno conosciute della Regione.