Sicilia, cresce il turismo d’avventura: Palermo meta “wild”, Messina top per sport acquatici, Catania per cicloturismo

Cicloturismo, turismo d’avventura o legato agli sport acquatici per la scoperta del territorio. Prosegue il boom di visitatori che sta caratterizzando la crescita esponenziale del settore in Italia ma soprattutto in Sicilia. Nelle scorse settimane, proprio da queste pagine abbiamo raccontato il record di turisti che hanno scelto l’isola per le loro vacanze, con addirittura un +17,1% rispetto all’anno precedente e circa 5,7 milioni di presenze (dati Istat, ndr).

Stavolta ci concentriamo sui dati provenienti dall’Adventure Travel Trade Associate e dal portatale Buycycle, che tracciano una crescita progressiva del turismo d’avventura in Sicilia. A crescere sono le tre Città metropolitane prese in analisi: Palermo la meta preferita per le escursioni, Catania per il cicloturismo con l’Etna, Messina eccelle a livello nazionale nel campo degli sport acquatici. Ma andiamo per ordine per comprendere in che modo sta evolvendo il turismo nell’isola e quali sono i dati provenienti dai portali.

Turisti a caccia di vacanze esperienziali

L’estate del 2024 promette un significativo aumento dei viaggiatori alla ricerca di vacanze esperienziali, secondo quanto emerge da una recente ricerca. Gli autori dello studio prevedono un incremento di turisti interessati a creare ricordi attraverso esperienze uniche e autentiche. Questa tendenza rappresenta un’opportunità straordinaria per l’Italia, inclusa la Sicilia, grazie alle sue ineguagliabili caratteristiche storiche e geografiche che la rendono una delle destinazioni più attraenti d’Europa.

Stando all’analisi, risulta essere in forte crescita non solo il comparto dell’avventura ma anche quello legato al turismo esperienziale. Proprio la Sicilia, con le sue bellezze naturali e il patrimonio culturale, è particolarmente ben posizionata per trarre vantaggio da questa crescita. I suoi parchi naturali e gli spazi aperti contribuiscono a valutare il livello di avventurosità delle diverse destinazioni, rendendo l’Isola una meta ideale per chi cerca una vacanza all’insegna dell’avventura e della scoperta.

I dati

Tour in bicicletta (17), sport acquatici (22) e percorsi di arrampicata e trekking (422), con quest’ultimo dato che risulta essere il secondo nazionale dietro soltanto a Trieste. Stiamo parlando di Palermo la città più “avventurosa” dell’Isola e nona nella classifica generale a livello nazionale (1,323 punti). La città offre non solo la bellezza del suo patrimonio storico e culturale, ma anche la possibilità di vivere esperienze outdoor che soddisfano i gusti degli esploratori moderni. Va tutto sommato bene la Sicilia con Catania al quindicesimo posto (0,627 punti) e Messina al sedicesimo (0,476 punti). Secondo gli autori della ricerca, nel 2023 un terzo del turismo globale rientrava nella categoria del turismo d’avventura con la prospettiva di statistiche in crescita anche per il 2024.

Volano anche i tour in bicicletta

Il fascino delle città del Sud si svela anche attraverso i percorsi in bicicletta, un modo sempre più apprezzato per esplorare le bellezze locali. A eccellere in tal senso sono gli scenari di Palermo e Catania, che guadagnano il terzo e quarto posto tra le città italiane per numero di tour ciclistici offerti: 17 per singolo capoluogo. Dai vicoli storici del centro di Palermo ai percorsi naturali ai piedi dell’Etna, le possibilità di esplorazione sono infinite.

Messina al top per sport acquatici

Le bellezze dell’isola però possono essere scoperte non soltanto sulla terra ferma ma anche nei suoi meravigliosi fondali. In questo particolare segmento sono le splendide acque dello Stretto di Messina a primeggiare per la Sicilia. Proprio il capoluogo peloritano risulta essere il primo per sport acquatici, secondo a livello nazionale soltanto all’inflazionata Venezia. La “città galleggiante” offrendo 174 opportunità per praticare sport acquatici, ma Messina è subito dietro con 53 possibilità di sport d’acqua. La città siciliana si distingue come la migliore in Sicilia per chi desidera cimentarsi in queste attività durante l’estate e traccia un percorso importante di crescita sul quale sta spingendo in particolare l’amministrazione locale attraverso la valorizzazione del “brand Messina”.

