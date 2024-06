Turismo, sette città della Sicilia tra le più scelte dagli italiani per le vacanze di luglio

Lampedusa è la quarta città più ricercata in Italia, San Vito lo Capo la sesta e Favignana la nona

Secondo una classifica stilata dal noto motore di ricerca jetcost, la Sicilia è una delle mete preferite dagli italiani per le vacanze estive del 2024, in particolare per il mese di luglio.

Come riferito dalla piattaforma specializzata nel mondo del turismo, Lampedusa è la quarta città più ricercata in Italia, San Vito lo Capo la sesta e Favignana la nona. Città come Cefalú, Palermo, Catania e Taormina sono invece tra le 40 destinazioni preferite dai turisti nazionali per trascorrere le vacanze di luglio.

Sicilia, sette città tra le mete preferite per luglio 2024

Jetcost.it analizza regolarmente le ricerche effettuate attraverso il suo sito web, in modo da ottenere dati molto affidabili in quanto si tratta di vere e proprie ricerche e non di sondaggi. I dati che analizzano i risultati delle ricerche di alloggi tra l’1 e il 31 2024 luglio indicano che, oltre a Lampedusa, San Vito lo Capo e Favignana, tra le più ricercate dai turisti nazionali ci sono anche Cefalú (15), Palermo (26), Catania (33) e Taormina (34).

Le città italiane più ricercate per luglio 2024: