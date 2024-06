Lampedusa, 65 migranti soccorsi da una ong: ci sono due feriti

Al momento nell’hotspot di contrada Imbriacola sono presenti 216 migranti, di cui 12 minori non accompagnati.

Sessantacinque migranti sono stati soccorsi mentre erano su un gommone in acque internazionali dal veliero Trotamar III della ong People in Motion, trasbordati a Lampedusa.

In cinquantanove, tra egiziani, etiopi, gambiani, guineani, nigeriani e senegalesi, sono stati trasbordati sulla motovedetta Cp319 della guardia costiera e sbarcati, durante la notte, a Lampedusa.

Due i migranti feriti che sono stati subito portati al poliambulatorio. Altri sei migranti sono stati trasbordati sulla ong Nadir che raggiungerà autonomamente Lampedusa. Il gruppo, composto anche da 11 donne e 4 minori, ha riferito d’essere partito da El-Agelat, in Libia. Al momento nell’hotspot di contrada Imbriacola sono presenti 216 migranti, di cui 12 minori non accompagnati. Per oggi non sono previsti trasferimenti perché il mare è agitato e non ci dovrebbero essere collegamenti marittimi.