Ubriaco infastidisce clienti al bar e aizza cane contro carabinieri, arrestato

L'uomo è stato condannato a sei mesi e dieci giorni di reclusione, pena sospesa.

In preda ai fumi dell’alcol, un uomo di 48 anni originario della Campania ha seminato il panico presso un bar di Città di Castello, comune in provincia di Perugia. Oggetto del suo comportamento molesto la titolare dell’esercizio e gli avventori. Allertati i carabinieri, all’invito di desistere da tale atteggiamento, per tutta risposta l’uomo è andato fuori di testa. A quel punto ha aizzato contro i militari il suo grosso cane di razza pitt bull.

La condanna

Tra frasi oltraggiose e minacce, alla presenza di tanti testimoni, l’uomo, che non ne ha voluto sapere di allontanarsi e rincasare, è stato bloccato e accompagnato in caserma. Dichiarato in stato di arresto per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, il campano è stato processato con rito direttissimo presso il Tribunale di Perugia. Infine, la condanna a sei mesi e dieci giorni di reclusione, pena sospesa.