Udine, pattina sul ghiaccio e lama gli trancia tre dita: paura per bimbo di 10 anni

Il piccolo milita nelle formazioni giovanili dell’Inter e di ruolo fa il portiere.

La più suggestiva delle atmosfere natalizie finisce in una scena splatter, tale da scioccare oltremodo i presenti alla pista di pattinaggio allestita per il Natale in piazza Primo Maggio a Udine. Vittima del tranciamento di tre dita un bimbo di 10 anni in vacanza con i genitori. Investito dalle lame dei pattini di un altro ragazzino che si stava divertendo nell’area dei festeggiamenti, il piccolo, che fa il portiere nelle squadre giovanili dell’Inter ha temutto il doppio, considerata una possibile carriera ad alti livelli nel mondo del calcio che conta.

Intervento riuscito

Tutto accade sabato pomeriggio. Il minorenne in vacanza a Udine con i genitori era caduto a terra mentre pattinava. L’istinto lo ha portato ad appoggiare le mani sul ghiaccio ma proprio in quel momento la lama del pattino del secondo ragazzino gli è passata sulle dita di una mano. Immediatamente ci si è resi conto della gravità di quanto successo, dal momento che l’impatto aveva provocato l’amputazione quasi totale di tre dita. Immediata la corsa al Pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, da dove però il bimbo è stato subito trasferito a Pordenone. Qui infatti è attivo uno dei migliori reparti di Chirurgia della mano di tutto il Nordest. Quindi l’intervento d’urgenza e la ricostruzione riuscita delle falangi e della funzionalità della mano.