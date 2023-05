Università, caro affitti non risparmia la Sicilia: da Palermo a Enna, quanto costa un posto letto

Abbiamo cercato una camera nelle città universitarie dell'Isola. Ecco i prezzi che abbiamo trovato.

Palermo decisamente la più cara mentre Catania mantiene i prezzi piuttosto in linea con quelli precedenti la pandemia. Messina vede una crescita del costo degli affitti mentre a Enna il costo delle locazioni di stanze e posti letto appare morigerata. Il carro affitti per gli studenti universitari colpisce anche la Sicilia seppur in misura minore rispetto alle grandi città universitarie del Centro e del Nord Italia, come Roma, Firenze, Bologna e soprattutto Milano.

Caro affitti: la protesta parte da Milano

Proprio dal capoluogo Lombardo è partita, infatti, la protesta dei tanti studenti – accampati in tenda dk fronte il Politecnico – che ha evidenziato un fenomeno che sembra non stia risparmiando nessuna parte d’Italia. Compresa la Sicilia. Abbiamo provato a verificare, attraverso i principali portali immobiliari, il costo delle stanze singole e doppie nelle quattro città universitarie della regione.

Affitti universitari: Palermo

Abbiamo iniziato con la capoluogo, dove i prezzi sono in crescita. Palermo si conferma infatti la città universitaria più cara di Sicilia: per affittare una stanza singola si possono spendere fino a 500 euro nella zona universitaria o 450 euro nella zona del Tribunale, in quella della Vucciria o in via Sellerio. Mentre, per una doppia in zona centrale, priva di riscaldamento e climatizzazione, si può arrivare a spendere anche 280 euro a posto letto, escluse le spese. Al di là delle eccezioni, e al netto delle condizioni degli appartamenti – molti nuovi o recentemente ristrutturati e dotati di molti comfort – la media per affittare una stanza singola a Palermo è di circa 300 euro. Il prezzo più basso lo abbiamo trovato nei pressi del centro storico, 160 euro per una stanza singola, al piano rialzato e con le grate alle finestre.

Messina, prezzi in crescita

La città che si piazza nella seconda posizione per prezzi delle stanze singole o di posti letto è sorprendentemente Messina. Nella città dello Stretto, infatti, pare vi sia stato un aumento non indifferente del costo degli affitti per gli universitari, spinti forse anche dalla frequantazione di circa 1000 persone ogni anno per la specializzazione per il Sostegno, che potrebbe aver influito sull’aumento dei costi. Fatto sta che, a Messina, la media per affittare una stanza singola è di circa 250 euro. Il costo aumenta più ci si avvicina al centro o alle sedi universitarie, e talvolta si può arrivare anche a 320 euro in via Frumentario o a 350 in via Saffi. Per affittare una doppia o corrono circa 400 euro. La stanza meno costosa l’abbiamo trovata a 100 euro al mese, ma molto lontano dal centro; la più cara a 350 euro in via Saffi.

Catania, la città etnea più economica

Nonostante l’ateneo vanti da tempo una popolazione ampia di studenti fuori sede, provenienti dalla Sicilia orientale soprattutto, Catania sembra mantenere i prezzi più bassi rispetto alle altre città metropolitane. Una stanza singola nella città dell’elefante non supera i 350 euro, con sparute eccezioni per locali ampi e con bagno privato per le quali la richiesta aumenta fino a 400 euro. Ma per arrivare a spendere tanto occorre andare nella zona in del Corso Italia o di viale Vittorio Veneto. Si arriva a spendere 300 euro per stare vicino al Monastero dei Benedettini, sede universitaria, o nella zona del Borgo o di via Caronda. Ma in media, il costo di una stanza singola si aggira comunque tra i 230 e i 250 euro mentre per un posto letto in una doppia si può spendere dai 150 ai 180 euro.

Da segnalare i costi leggermente più elevati in zona movida: anche se i residenti lamentano impossibilità a riposare proprio per i rumori o schiamazzi provenienti dai locali notturni, qui una doppia arriva a costare anche 200 a posto letto.

Stanze singole e doppie: gli affitti a Enna

Infine Enna. Nella più “giovane” tra le città universitarie, i prezzi sono tutto sommato uniformi e decisamente più bassi rispetto alle altre realtà analizzate. Le stanze singole vanno dai 180 ai 260 euro ad Enna bassa, ma la media si attesta intorno ai 200 euro a camera. Stesso costo più o meno per le stanze doppie.

Il caro affitti non risparmia la Sicilia

Insomma, in Sicilia gli affitti per gli studenti sono decisamente più bassi rispetto a quelli di Milano o di Roma, ma bisogna parametrarli anche ai redditi, decisamente inferiori sull’Isola dove, tra l’altro, sono più numerose le famiglie monoreddito. Insomma, come evidenziato dai sindacalisti del settore, il caro affitti sta diventando un problema anche in Sicilia.