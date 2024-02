L’Università di Catania alla ricerca di 7 professori con contratto a tempo indeterminato: come partecipare e scaricare i bandi

Sarà possibile presentare domanda fino al 14 marzo 2024

Lo scorso 13 febbraio l’Università di Catania ha avviato le procedure di selezione per reclutare nuovi professori per un totale di sette nuove figure lavorative. Il concorso è suddiviso in due bandi (nel primo sono aperte quattro posizioni, nel secondo tre). In entrambi i bandi la data di scadenza è stata fissata il 14 marzo 2024.

I requisiti per partecipare

I bandi pubblicati in Gazzetta lo scorso 13 febbraio prevedono dei requisiti ben precisi per partecipare. Le nuove assegnazioni sono dedicate alle seguenti figure:

I candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale

I professori già in servizio presso altri atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione

Studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario

Reclutamento in base ai titoli

Per la selezione la commissione esaminatrice effettuerà una valutazione comparativa che prevede un raffronto globale delle capacità e dei titoli dei vari candidati.

Come scaricare il bando

Il bando si può scaricare direttamente dalla Gazzetta ufficiale dedicata ai concorsi pubblici, dove per quanto riguarda l’Università di Catania sono stati pubblicati due bandi, il primo prevede l’assunzione di 4 nuove figure lavorative, il secondo riserva invece tre posti.