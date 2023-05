Usa sotto shock: marine afferra senzatetto e lo soffoca a morte

La vittima su Twitter viene ricordato da molti passeggeri della metro come un performer che nei vagoni imitava Michael Jackson.

La fine di Jordan Neely, senzatetto afroamericano di 30 anni, è di quelle destinate a scatenare polemiche sena fine. Non fosse altro perchè, ancora una volta va a scoprire l’endemico nervo del secolare problema che attanagli gli Usa: il razzismo. Il giovane si trovava dentro la metro di New York, quando, secondo alcuni testimoni , ha iniziato a dire che «non aveva cibo, aveva sete, era stanco e non gli importava se andava in prigione».

Imitatore di Michael Jackson

Poi si è tolto la giacca e l’ha gettata a terra. A quel punto è stato bloccato con una presa al collo ed è morto. Questa volta però, nell’incidente, non sono coinvolti agenti della polizia ma – secondo i media americani – un veterano dei Marine di 24 anni, intervenuto dopo che il senzatetto con problemi mentali ha iniziato a urlare in maniera aggressiva contro gli altri passeggeri su un vagone ad una fermata a Manhattan. La stretta al collo è durata circa 15 minuti, come riferisce il New York Post. La vittima su Twitter viene ricordato da molti passeggeri della metro come un performer che nei vagoni imitava Michael Jackson.