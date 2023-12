Valanga di intossicati: niente ostriche nel menù di capodanno

Troppi casi di intossicazione e gastroenterite nelle ultime settimane: ritirate le ostriche dal menù di capodanno

Un numero esorbitante di intossicazioni ha portato allo stop alla vendita di ostriche di Arcachon e i francesi si ritrovano senza la regina della tavola di San Silvestro a pochi giorni dal cenone. Un duro colpo per gli ostricoltori del bacino nel sud est della Francia. Ma, a pochi giorni dalla vigilia di Capodanno, le autorità hanno dovute prendere questa decisione, pur se temporanea, per “diversi casi di intossicazione alimentare collettiva”.

I sintomi dell’intossicazione da ostriche

“I sintomi sono quelli di una gastroenterite acuta e finora non sono stati segnalati casi gravi”, ha sottolineato la prefettura della Gironda in un comunicato stampa in cui annuncia la cattiva notizia. Le indagini sulla tracciabilità sono in corso, ma diverse segnalazioni indicano già che le ostriche della baia di Arcachon “potrebbero rappresentare un rischio”. Le analisi, infatti, effettuate sui prodotti di allevamento locale confermano la presenza del “norovirus” responsabile della gastroenterite. L’allarme è scattato dopo che le autorità sanitarie avevano registrato un aumento delle visite al pronto soccorso per sintomi gastrointestinali legati alla stessa fonte alimentare nel periodo natalizio, secondo quanto riportato dal quotidiano Sud Ouest.

