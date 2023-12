Paura all’asilo nido: brutta intossicazione per 26 bambini e 4 insegnanti

I carabinieri cercano di fare luce sulla vicenda

Ventisei bambini e 4 insegnanti, tutti vittime di una intossicazione alimentare gettano nel panico un asilo nido nel cuore di Trastevere a Roma. Una normale giornata scolastica, dopo il pranzo, fa vivere momenti di grande apprensione, soprattutto riguardo lo stato di salute dei piccoli dall’età compresa tra i 0 e i 3 anni. Rossore diffuso, prurito alla pelle e occhi infiammati, con alcuni insegnanti che hanno accusato anche forti sensazioni allergiche di soffocamento. All’asilo nido comunale Mameli dell’omonima via ecco giungere il personale del 118 Ares. Visitate, le maestre hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Da sottolineare come all’interno delle cucine della scuola i pasti vengano solo riscaldati, di fatto cucinati e confezionati da una ditta esterna.

Ispezionamento cibo

«Sono stati fatti dei blocchi ufficiali sugli alimenti con delle campionature da far esaminare ai laboratori della Asl, ma per i risultati ci vorrà più di qualche giorno. L’ispezione effettuata nel punto cottura non ha dato alcun riscontro negativo, era ben tenuto e gli alimenti ben conservati. Non si è quindi ritenuto necessario effettuare la chiusura». Così, all’Adnkronos, i Nas di Roma dopo il sopralluogo effettuato nell’asilo comunale. A cercare di fare luce sull’accaduto saranno i carabinieri