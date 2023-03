Dall’ex Suor Cristina a Pio e Amedeo: i super ospiti del weekend di “Verissimo”

Le anticipazioni delle due nuove puntate di "Verissimo", che rallegra il pomeriggio dei telespettatori di Canale 5 ogni fine settimana.

Il doppio appuntamento del weekend di Canale 5 sta per arrivare. Sabato 18 e domenica 19 marzo 2023 dalle ore 16.30 andranno in onda due nuove puntate di “Verissimo“, condotto da Silvia Toffanin.

La conduttrice intervisterà i personaggi dello showbiz cercando di conoscere la loro storia, ripercorrere la loro carriera e far svelare qualcosa ancora mai reso noto. In studio, ogni settimana, si alternano volti noti che hanno fatto parlare di sé o che vogliono presentare i loro nuovi progetti artistici.

La forza del programma risiede nella oculata selezione del parterre di ospiti che si rivela sempre capace di dare grandi emozioni, ma anche approfondimento e intrattenimento. E gli apprezzamenti del pubblico non tardano mai ad arrivare. Silvia Toffanin viene premiata con i numeri sempre più alti degli ascolti e con la curiosità dei tanti telespettatori che aspettano il weekend solo per lei.

Anticipazioni Verissimo, ospiti di sabato 18 e domenica 19 marzo

Sabato 18 marzo 2023 su Canale 5 alle ore 16.30, Silvia Toffanin avrà in studio il duo comico Pio e Amedeo. I comici irriverenti e senza freni saranno a Verissimo per parlare del loro nuovo programma dal titolo “Felicissima sera”. Si tratta della seconda edizione dello show e andrà in onda a partire da venerdì 24 marzo 2023 su Canale 5.

A seguire, ci sarà Melike Ipek Yalova, l’attrice turca che interpreta la dottoressa Müjgan Hekimoglu nella serie “Terra amara” e volto oramai amato dai telespettatori Mediaset che seguono quotidianamente le vicende della serie.

Per dare spazio all’amore in ogni sua sfumatura, in studio ci saranno Andrew Howe con la madre Renè e sarà un modo per approfondire il rapporto madre e figlio. Presente anche Veronica Maya che parlerà della grande amicizia con Elenoire Casalegno e Samantha De Grenet.

Tornano a “Verissimo”, per parlare del loro matrimonio, anche Teresa Langella e Andrea Dal Corso. La coppia è nata a “Uomini e Donne” e presto convolerà alle nozze dopo una proposta di matrimonio da favola.

Domenica 19 marzo 2023, a “Verissimo” Silvia Toffanin intervisterà Cristina Scuccia. L’ex suora torna in studio per presentare la sua nuova canzone dal titolo “La felicità è una direzione”.

A seguire, ci saranno anche Fiordaliso, che ripercorrerà la sua carriera, e Manila Nazzaro, che racconterà il suo momento difficile. Infine, spazio alla musica e all’amore con Bobby Solo. L’artista sarà per la prima volta nello studio di Verissimo in compagnia della moglie Tracy e del figlio Ryan.

Dove e come guardare la trasmissione

È possibile vedere “Verissimo” su Canale 5 ma anche in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile recuperare le singole interviste delle puntate precedenti.