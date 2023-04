Il weekend di Canale 5, da Claudio Bisio a Gianni Sperti: gli ospiti di “Verissimo”

Anticipazioni e ospiti delle puntate di "Verissimo" di sabato 29 e domenica 30 aprile.

Il weekend di Canale 5 si colora con il doppio appuntamento di “Verissimo”, in onda sabato 29 e domenica 30 aprile alle ore 16:30.

Silvia Toffanin ha in serbo per i telespettatori due puntate che promettono curiosità, approfondimento e intrattenimento senza dimenticare mai quanto sia importante saper coinvolgere, ma anche sorprendere.

Gli ascolti di Verissimo confermano come quanto pensato settimanalmente per il pubblico sia ampiamente apprezzato e in grado di far venir voglia a chi guarda di rinnovare la visione del programma.

L’elemento fondamentale del programma è la scelta degli ospiti, che spesso si raccontano a cuore aperto o presentano i loro nuovi progetti lavorativi attraverso le domande di Silvia Toffanin, sempre ottima padrona di casa.

Il parterre di ospiti dell’ultimo weekend di aprile saprà ben ricompensare l’attesa lunga una settimana dei tanti telespettatori.

Anticipazioni Verissimo, gli ospiti di sabato 29 aprile 2023

Sabato 29 aprile 2023 su Canale 5 alle ore 16:30, Silvia Toffanin intervisterà per la prima volta insieme Claudio Bisio con la moglie Sandra Bonzi. Per parlare del rapporto genitori figli arriverà Rosanna Lambertucci con la figlia Angelica, mentre Gabriella Pession si svelerà in maniera inedita tra carriera e vita personale.

Spazio, inoltre, al palinsesto di Canale 5. Come di consueto, in studio ci sarà l’ultimo eliminato dalla scuola di Amici di Maria De Filippi ossia il ballerino Ramon Agnelli. Saranno ospiti, inoltre, Primo Reggiani e Raniero Monaco di Lapio, attori nel cast de “Il Patriarca”, la serie di successo in onda ogni venerdì sera su Canale 5.

Gli ospiti di domenica 30 aprile 2023

Domenica 30 aprile 2023 sempre su Canale 5 e sempre alle ore 16:30, sarà ospite per la prima volta a “Verissimo” Pietro Orlandi, fratello di Emanuela Orlandi, scomparsa il 22 giugno del 1983 a soli 15 anni.

In studio arriveranno anche Michelle Hunziker e Gerry Scotti, tornati a condurre il tg satirico “Striscia La Notizia”, e Paolo Brosio che, di recente, ha perso la madre.

Direttamente dal mondo di “Uomini e Donne”, poi, Gianni Sperti racconterà il suo percorso di vita e Alessio e Lavinia parleranno della loro storia d’amore iniziata con la scelta avvenuta proprio nel programma condotto da Maria De Filippi qualche settimana fa.

Dove e come vedere Verissimo

È possibile vedere “Verissimo” su Canale 5 ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity. Inoltre, la puntata sarà disponibile on demand sempre sulla piattaforma Mediaset assieme a tutte le altre puntate delle precedenti stagioni e alle singole interviste.

Sandy Sciuto