“Il Patriarca”, nuova serie con Claudio Amendola su Canale 5: cast e trama

Nuova fiction Mediaset con Claudio Amendola nei panni di Nemo Bandera: ecco tutte le info sulla serie.

Venerdì 14 aprile 2023 in prima serata su Canale 5 andrà in onda “Il Patriarca”, la nuova serie con protagonista Claudio Amendola che firma anche la regia.

La serie è coprodotta da CamFilm in collaborazione con Taodue ed è composta da dodici episodi. È un remake della serie spagnola “Vivere senza permesso”, trasmessa dal 2018 al 2020 su Telecinco (la Mediaset iberica) e tuttora disponibile nel catalogo Netflix. La serie è stata girata nel 2021 e nel 2022 tra Lazio e Puglia.

Claudio Amendola è Nemo Bandera

Nella serie “Il Patriarca”, Claudio Amendola veste i panni di Nemo Bandera, descritto dallo stesso attore in un’intervista rilasciata a “Tv Sorrisi e Canzoni” come “un boss, un abile imprenditore pugliese e allo stesso tempo un criminale. È un uomo tutto d’un pezzo che un giorno capisce che da lì in poi niente potrà essere più lo stesso”.

L’attore e regista ha anche spiegato: “Il percorso psicologico che può fare una persona in una situazione del genere è la chiave che mi ha spinto ad accettare. In Nemo subentra la vergogna: lui, un uomo potente, si ritrova con una malattia che lo renderà fragile e indifeso, per questo nasconde la verità a tutti”.

Il cast

Il cast de “Il Patriarca” è composto anche da Antonia Liskova, che è la moglie di Nemo Bandera, Giulia Schiavo, Carmine Buschini e Neva Leoni nei panni dei figli. Michele De Virgilio è l’amico fidato di Nemo e Raniero Monaco di Lapio è l’avvocato della Deep Sea, fidanzato con il personaggio interpretato da Giulia Bevilacqua.

A completare il cast ci sono Primo Reggiani nel ruolo dell’ispettore Monterosso e anche Carlo Calderone, Marius Bizău, Geno Diana, Antonio De Matteo, Cecilia Napoli, Alice Torriani, Chiara Ricci, Gianluca Zaccaria, Mauro Racanati, Joseph Altamura e Niccolò Centioni.

La trama de “Il Patriarca”

Nemo Bandera è un carismatico imprenditore che è riuscito a far diventare la Deep Sea una delle aziende più importanti della Puglia. Non è solo bravura o grande abilità negli affari. Bandera gestisce una serie di traffici illeciti con base a Levante, il porto della sua città.

La sua vita non è più la stessa quando scopre di essere malato e, di conseguenza, impossibilitato a mandare avanti le sue attività. L’unico a sapere del suo stato di salute precario è il fidato Ferro. La moglie e i figli, invece, sanno solo che Nemo vuole ritirarsi dagli affari e scegliere chi sarà l’erede dell’azienda. Tra tutti, Mario, l’avvocato della Deep Sea – nonché figlioccio di Nemo e fidanzato di Elisa – crede che sarà lui la scelta. Ogni aspettativa, però, sarà disattesa quando Nemo Bandera indicherà uno dei suoi figli di sangue come successore. Peccato che il figlio non abbia l’esperienza né tantomeno le competenze e il carattere per occuparsi degli affari di famiglia.

Nemo, però, ha una terza figlia – che ha avuto prima del matrimonio -, Lara. A differenza dei suoi fratelli, è volitiva e ribelle. Forte della malattia, Nemo proverà a ricucire un rapporto, ma sarà tutto più difficile anche a causa dell’agguato dell’Ispettore Monterosso e del Tigre, un boss locale.

Dove e come guardare “Il Patriarca”

È possibile vedere “Il Patriarca” su Canale 5 ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity, dove saranno resi disponibili gli episodi una volta mandati in onda.

Sandy Sciuto

Foto dal profilo Instagram di Taodue