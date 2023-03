Dai film alle serie tv, un aprile entusiasmante su Netflix: tutte le novità

Si preannunciano settimane ricche di divertimento e riflessione in compagnia di Netflix

Con l’avvento della primavera, arriva anche una ventata di novità nel catalogo Netflix di aprile. Gli abbonati della piattaforma più amata al mondo potranno perdersi in avventure, scoprire chi è il killer, perdere la testa per la storia d’amore tra teenagers e conoscere meglio un artista tramite la sua musica. Netflix non ha badato a limiti né a spese per aprile. Non mancheranno graditi ritorni di film italiani oramai diventati evergreen né il documentario su Lewis Capaldi o film romantici o di accettazione di se stessi. Si preannunciano settimane ricche di divertimento e riflessione in compagnia di Netflix.

Netflix, le novità di aprile 2023

FILM

After 2 – 1° aprile 2023

Tessa si è innamorata subito di Hardin, ma dopo che un tradimento li separa, deve decidere se dimenticarlo o concedergli una seconda chance.

PAW Patrol: Il film – 1° aprile 2023

Nessuna città è troppo grande per un cucciolo coraggioso! Ryder e la squadra arrivano ad Adventure City dopo che il sindaco appena eletto Humdinger inizia a combinare guai.

Heaven and Hell: Soul Exchange – 1° aprile 2023

Il destino di un’ambiziosa detective di Tokyo cambia drasticamente quando la sua anima viene scambiata con quella di un serial killer psicopatico.

Il sacro male – 3 aprile 2023

Un’adolescente comincia a compiere guarigioni che attribuisce alla Vergine Maria, ma l’entità responsabile del miracolo si rivela essere tutt’altro che divina.

I migliori giorni – 3 aprile 2023

Quattro storie per quattro festività in cui parenti, amici e colleghi affrontano decisioni difficili, battute d’arresto nella carriera ed eventi che cambiano la vita.

Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now – 5 aprile 2023

Lewis Capaldi si racconta in maniera inedita in questo documentario nel quale si approfondisce la sua musica, ma anche le sue origini, la sua vita e i suoi stati d’animo.

Una notte da dottore – 11 aprile 2023

Un medico cinico investe un fattorino in bicicletta, rovinandogli la bici e ferendosi. I due dovranno imparare a fidarsi l’uno dell’altro per salvare i rispettivi lavori.

Florida Man – 13 aprile 2023

Un poliziotto caduto in disgrazia e indebitato è costretto a tornare in Florida per una losca missione e rimane coinvolto in una caccia al tesoro sfrenata e letale.

Chupa – 7 aprile 2023

Durante una visita alla famiglia in Messico, il teenager Alex trova un improbabile amico quando scopre un giovane chupacabra nascosto nel capanno del nonno. Per salvare la mitica creatura, Alex e i cugini devono intraprendere l’avventura della loro vita.

The Last Kingdom: sette re devono morire – 14 aprile 2023

La guerra tra gli abitanti e gli invasori danesi ha imperversato sul territorio per un secolo. Ora che si è stabilita la pace, il paese è quasi unito e solo Uhtred da Bebbanburg, che governa la Northumbria, deve ancora consegnare le sue terre al trono. Ma quando re Edoardo muore la pace è in pericolo.

Power Rangers: Una volta e per sempre – 19 aprile 2023

Trent’anni dopo che il saggio e potente Zordon ha formato i Power Rangers, la squadra si ritrova faccia a faccia con una minaccia conosciuta del passato. Così, nel pieno di una crisi globale, i guerrieri sono chiamati ancora una volta a essere gli eroi di cui il mondo ha bisogno.

One More Time – 21 aprile 2023

Dopo essere stata investita da un autobus la sera del suo quarantesimo compleanno, Amelia (Hedda Stiernstedt) si risveglia nel 2002 al suo diciottesimo e ha la possibilità di rivivere la giornata più bella, trasformando la sua vita nel modo che sperava.

Guida turistica per innamorarsi – 21 aprile 2023

Dopo una separazione inaspettata, una dirigente del settore turistico (Rachael Leigh Cook) accetta l’incarico di recarsi sotto copertura in Vietnam per scoprire l’industria del turismo locale. Il suo percorso prende una piega avventurosa e romantica quando decide di modificare l’itinerario del bus turistico insieme alla sua guida vietnamita (Scott Ly) per esplorare la vita e l’amore.

Ossessione – 13 aprile 2023

La relazione di un rispettato chirurgo londinese con la fidanzata del figlio si trasforma in un’infatuazione erotica che minaccia di cambiare per sempre le loro vite.

Fenómenas – Indagini occulte – 14 aprile 2023

Tre donne di mezza età che indagano su eventi paranormali sono messe alla prova quando il loro leader padre Pilón scompare.

Belli ciao – 17 aprile 2023

Mentre le nuove generazioni abbandonano il Sud in massa, due amici d’infanzia si alleano per riportare al suo antico splendore il paesino pugliese in cui sono cresciuti.

Con tutto il cuore – 18 aprile 2023

Un professore che conduce una vita tranquilla subisce un trapianto di cuore e si ritrova coinvolto nel complotto di una madre in lutto decisa a vendicare la morte del figlio.

SERIE TV

War Sailor: La serie – 2 aprile 2023

Alfred Garnes è un marinaio della classe operaia con tre figli piccoli. Allo scoppio della Seconda guerra mondiale l’uomo lavora in compagnia dell’amico d’infanzia Sigbjørn Kvalen (Wally) su una nave mercantile in mezzo all’Oceano Atlantico.

LO SCONTRO – 6 aprile 2023

Racconta le conseguenze di un incidente tra due sconosciuti causato dalla rabbia al volante. Danny Cho (Steven Yeun) è un piccolo imprenditore edile in difficoltà e accecato dal rancore che affronta l’imprenditrice indipendente con una vita pittoresca Amy Lau (Ali Wong).

Sorellanza – 7 aprile 2023

La vita di una giornalista precipita nel caos quando protegge il fratello dalla legge, coinvolgendo inavvertitamente la propria famiglia nel piano spietato di un boss della droga.

Transatlantic – 7 aprile 2023

Marsiglia 1940-1941. Un gruppo internazionale di giovani supereroi rischia la vita per aiutare oltre duemila profughi a fuggire dalla Francia occupata dai nazisti, inclusi molti artisti tra i più ricercati dal regime. Assieme ai loro famosi protetti occupano una villa ai margini della città, dove la minaccia di un pericolo mortale lascia il posto a collaborazioni inaspettate e amori intensi.

Queenmaker – 14 aprile 2023

Hwang Do-hee è la geniale responsabile delle pubbliche relazioni e direttrice della strategia aziendale presso il Gruppo Eunsung. Hwang Do-hee è impegnata in una campagna elettorale per l’avvocata per i diritti umani Oh Kyung-sook, soprannominata Rinoceronte per essere stata eletta sindaca di Seul dopo aver superato innumerevoli alti e bassi.

Come diventare ricchi – 18 aprile 2023

Il denaro ha potere su di noi, ma non dovrebbe. L’esperto di finanza Ramit Sethi lavora con persone di tutti gli Stati Uniti per aiutarle a ottenere vite più remunerative.

La diplomatica – 20 aprile 2023

Kate Wyler (Keri Russell) è la nuova ambasciatrice degli Stati Uniti nel Regno Unito. Mentre la guerra monta in un continente e divampa in un altro, Kate dovrà risolvere crisi internazionali, stringere alleanze strategiche a Londra e abituarsi al suo nuovo posto di rilievo, il tutto cercando di sopravvivere al matrimonio con il collega diplomatico e protagonista della politica Hal Wyler (Rufus Sewell).

Indian Matchmaking – Terza Stagione -21 aprile 2023

In questa stagione, Sima gestirà molte più aspettative da parte di vecchi e nuovi clienti, tra cui chignon maschili, una dieta semi vegetariana senza latticini o uova e una passione condivisa per il fast food.

Sweet Tooth – Seconda Stagione – 27 aprile 2023

Gus e i suoi compagni ibridi sono imprigionati dagli Ultimi uomini per cercare una cura per l’Afflizione. Per salvare i suoi amici, Gus dovrà trovare nuove forze mentre scopre l’origine del Grande Crollo.

Sandy Sciuto