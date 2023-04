Verissimo, puntate 8 e 9 aprile: anticipazioni e ospiti

Il programma condotto da Silvia Toffanin non si ferma neanche in occasione delle festività pasquali: gli ospiti in studio

Silvia Toffanin non lascia da soli i telespettatori durante le festività pasquali. È stato confermato, infatti, il doppio appuntamento del weekend con “Verissimo” sabato 8 e domenica 9 aprile su Canale 5 alle ore 16:30.

La conduttrice darà spazio alle storie di personaggi famosi che condivideranno il loro vissuto, aneddoti di carriera, rivelazioni inedite o presenteranno il loro nuovo progetto lavorativo.

Come sempre, Verissimo è un programma che punta all’intrattenimento con approfondimenti, ilarità e arte col fine di regalare ai telespettatori un paio di ore di arricchimento e di leggerezza. Il parterre di ospiti è d’eccezione anche per questo doppio appuntamento pasquale.

Gli ospiti di sabato 8 aprile 2023 di Verissimo

Sabato 8 aprile 2023 su Canale 5 alle ore 16:30, in studio arriveranno Anna Valle e Giuseppe Zeno. I due attori sono protagonisti della seconda stagione di “Luce dei tuoi occhi”. La serie partirà a Canale 5 dal 12 aprile in prima serata. A seguire, Silvia Toffanin intervisterà Elena Di Cioccio. L’ex iena ha rivelato la sua sieropositività ed è in libreria con “Cattivo sangue”. In occasione dell’inizio del nuovo programma “Back to school”, ci sarà anche Michele Cucuzza che è tornato tra i banchi di scuola.

Come di consueto, spazio alla scuola di “Amici” di Maria De Filippi. Samuele Segreto, l’ultimo eliminato dal programma si racconterà tra emozioni e nuovi progetti. Inoltre, si esibirà.

Torna a “Verissimo” anche Luigi Strangis, vincitore della scorsa edizione di “Amici” per presentare il suo ultimo singolo dal titolo “Adamo ed Eva”. Per parlare di amicizia, invece, Silvia Toffanin approfondirà meglio il rapporto tra Eleonora Pedron e Alessandra Pierelli.

Gli ospiti di domenica 9 aprile 2023 di Verissimo

Domenica 9 aprile 2023 su Canale 5 sempre alle ore 16:30, Silvia Toffanin dialogherà con Michelle Hunziker. La conduttrice racconterà le gioie di diventare nonna per la prima volta e anche l’avventura di Striscia La Notizia a fianco di Gerry Scotti.

Direttamente da “Amici” ci saranno i professori Arisa e Raimondo Todaro che in questa ultima fase formano una squadra insieme. I due parleranno dell’esperienza all’interno del programma e anche del rapporto con gli altri professori.

Per quanto riguarda lo spazio dedicato all’arte, in studio arriveranno Pupo con la figlia Clara per la prima volta. A seguire Eleonora Abbagnato, ex étoile dell’Opéra di Parigi, attualmente direttrice del corpo di ballo dell’Opera di Roma, che condividerà il suo percorso artistico e personale. Infine, Orietta Berti, che ha appena concluso la sua esperienza come opinionista al “Grande Fratello Vip”.

Dove e come guardare la trasmissione

È possibile guardare Verissimo su Canale 5 ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity dove sono disponibili le interviste singolarmente e clip inedite.