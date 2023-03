Il dramma di Lino Banfi per la scomparsa della moglie: l’attore piange in diretta a Verissimo

Ospite di Silvia Toffanin, Lino Banfi non è riuscito a trattenere le lacrime parlando della tragica morte della sua Lucia

Emozioni e lacrime nella puntata andata in onda quest’oggi a Verissimo.

Il grande attore pugliese, Lino Banfi, ospite di Silvia Toffanin, ha infatti raccontato il drammatico momento vissuto con la scomparsa dell’amata moglie Lucia Zagaria, morta lo scorso 22 febbraio dopo una lunga malattia.

“Le persone che vivono insieme da una vita, attaccate come la colla e la carta, poi improvvisamente quella carta la strappi, non c’è più modo di rimetterla insieme – le parole di un commosso Lino Banfi – È tutto così frastornante”.

Dall’Alzheimer alla devastante diagnosi di tumore al cervello: il calvario di Lucia

Lucia era da tempo malata di Alzheimer. Un momento difficile, tremendo, che si è aggravato ancor di più dopo la devastante diagnosi di cancro al cervello: “Improvvisamente è cambiato tutto, dall’Alzheimer sono arrivate le crisi epilettiche. Dopo un po’ mi hanno detto che era subentrato altro, tutto nell’arco di 10, 15 giorni. Hanno visto che c’erano delle macchie in testa, era un tumore al cervello. A quel punto non capisci più niente. Nonostante io sia molto cattolico, quei giorni ero arrabbiato col Padre Eterno – ha poi concluso l’attore – L’arrabbiatura però in due giorni si trasformò in supplica per farla morire. Siamo arrivati a questo punto”.