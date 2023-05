Verissimo, il dramma di Elenoire Casalegno: “Ho rischiato di perdere mia figlia”

Elenoire Casalegno ripercorre i momenti difficili vissuti durante la gravidanza mentre era in attesa della figlia Swami

Ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”, Elenoire Casalegno ha raccontato i momenti più difficili vissuti durante la gravidanza mentre aspettava la figlia Swami, oggi 24enne.

“Ho rischiato di perdere mia figlia – le parole della Casalegno – È nata all’ottavo mese con un parto cesareo d’urgenza. Una mattina, all’ottavo mese di gravidanza, mi svegliai e sentii che c’era qualcosa che non andava. Mi vergognavo di chiamare la dottoressa perché non sapevo cosa dirle, non avevo dei dolori. Alla fine mi convinsi e lei mi rassicurò, ma poco dopo mi richiamò per fissare un incontro di monitoraggio”.

Elenoire Casalegno: “Senza quella sensazione, l’epilogo sarebbe stato diverso”

“In clinica, durante il monitoraggio, da sdraiata si sentiva il battito, ma di fianco il battito spariva, Mi operarono e mia figlia nacque in 24 minuti”, continua la Casalegno, contenta, a posteriori, di non aver avuto altri bambini. “Se non ci fosse stato quel tempismo, quella sensazione, se la dottoressa non mi avesse richiamata, l’epilogo non sarebbe stato lo stesso”.