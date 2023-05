“Verissimo – Le Storie”, il debutto sabato 20 maggio con lo speciale dedicato ad “Amici”

Il programma di Silvia Toffanin torna con un nuovo format, con interviste esclusive e filmati inediti. Ospiti e anticipazioni di sabato 20 e domenica 21 maggio.

Archiviata la stagione di “Verissimo“, Silvia Toffanin non abbandona il suo pubblico riservando ancora gradite sorprese e interviste inedite anche per le puntate in onda sabato 20 e domenica 21 maggio.

Se è pur vero che la stagione è terminata, è un dato di fatto che c’è ancora tanto da dire sui personaggi del mondo dello spettacolo. Per tale ragione, il programma arriverà nelle case dei tanti telespettatori con il consueto doppio appuntamento, ma nel formato “Verissimo – Le Storie”. Non mancheranno le esclusive o filmati mai mandati in onda prima accanto alle interviste più emozionanti.

Per sabato 20 maggio e domenica 21 maggio 2023, Silvia Toffanin ha pensato bene di realizzare due puntate con ciò che non è stato ancora mandato in onda.

Verissimo – Le Storie, gli ospiti di sabato 20 maggio 2023

Sabato 20 maggio 2023 su Canale 5 alle ore 15:30 andrà in onda una puntata speciale di “Verissimo”. Silvia Toffanin presenta “Verissimo Speciale Amici”. L’intera puntata sarà dedicata alla scuola di “Amici” di Maria De Filippi e ai finalisti dell’ultima edizione.

Nell’ultima puntata del serale il pubblico con il televoto ha decretato vincitore dell’edizione 2023 il ballerino Mattia Zenzola, seguito da Angelina Mango che ha vinto il circuito del canto.

A “Verissimo”, saranno presenti non solo Mattia Zenzola e Angelina Mango, ma anche gli altri due finalisti Isobel e Wax. Insieme rivivranno il percorso di “Amici”, si racconteranno e avranno modo anche di esibirsi per i tanti fan che si sono appassionati a loro guardandoli da casa.

Oltre ai finalisti, ci saranno anche i professori che li hanno seguiti per tutta la durata del programma: Raimondo Todaro, Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e Arisa. Non poteva mancare una parte fondamentale del serale ossia la giuria. In studio, infatti, arriveranno Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè le cui impressioni e voti sono stati determinanti per i finalisti.

Gli ospiti di domenica 21 maggio 2023

Con la puntata di domenica 21 maggio 2023 si dà il via a “Verissimo – Le Storie”. Per il primo appuntamento con questa nuova versione della trasmissione, si propongono ai telespettatori anche delle interviste inedite.

Si vedrà Silvia Toffanin intervistare Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble de “Il Volo“, protagonisti di due serate evento su Canale 5, all’insegna della grande musica. A seguire, per parlare di amore e di coppie appena nate ci saranno Nicole e Carlo che si sono conosciuti e scelti nel programma di “Uomini e Donne” condotto da Maria De Filippi.

Intervista inedita sarà anche quella a Filippo Bisciglia, che negli anni si è fatto amare per i falò di confronto e la conduzione di “Temptation Island”.

Dove guardare Verissimo

È possibile vedere “Verissimo” su Canale 5, ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity. Inoltre, sempre sulla piattaforma di Mediaset, sono presenti on demand tutte le puntate precedenti compresa l’ultima andata in onda e anche le interviste singolarmente.