“Verissimo”, ospiti e anticipazioni delle ultime due puntate inedite

Interviste esclusive e uno spazio riservato alla finale di "Amici": ecco cosa offrirà Silvia Toffanin nelle nuove puntate di "Verissimo".

Il consueto appuntamento con “Verissimo” torna anche sabato 13 e domenica 14 maggio 2023 su Canale 5 alle ore 16:30.

Il programma è molto seguito e apprezzato dai telespettatori che aspettano impazienti il fine settimana per poter scoprire chi saranno gli ospiti scelti per ogni puntata. Silvia Toffanin, infatti, è in grado di regalare interviste che sempre sanno rivelare qualcosa in più dei personaggi del mondo dello spettacolo che si raccontano con totale fiducia e presentano i loro nuovi progetti lavorativi.

Non sarà diverso nelle puntate di sabato 13 e domenica 14 maggio 2023 soprattutto perché saranno le ultime due puntate inedite della stagione prima della pausa estiva. I telespettatori, però, non devono demordere. È vero che la stagione di “Verissimo” terminerà con queste ultime due puntate, ma da sabato prossimo, il programma continuerà con “Verissimo – Le storie”. Si riproporranno al pubblico le interviste più emozionanti realizzate quest’anno da Silvia Toffanin con una novità. Verranno mostrate, infatti, esclusive e contributi assolutamente inediti.

Verissimo di sabato 13 maggio 2023, ospiti e anticipazioni

Sabato 13 maggio 2023 su Canale 5 alle ore 16:30 Silvia Toffanin intervisterà Paola & Chiara. Le due cantanti sono tornate alla ribalta con la partecipazione alla recente edizione del Festival di Sanremo. La loro “Furore” ha conquistato le radio e le giornate di molti fans. Hanno deciso di pubblicare un album che raccoglie i loro più grandi successi riarrangiati in una versione in featuring con molti artisti italiani.

A seguire, ampio spazio ad “Amici” di Maria De Filippi. Domenica 14 maggio 2023 il programma volgerà al termine con l’ultima puntata del serale nella quale si conoscerà il vincitore di questa edizione. Nel frattempo, però, saranno a “Verissimo” Arisa e Michele Bravi. I due artisti hanno avuto ruoli ben diversi nel programma. Arisa è stata una prof., mentre Michele Bravi ha fatto parte della giuria del serale.

Non finisce qua, perché in studio arriveranno Cricca, Maddalena e Aaron, gli ultimi allievi eliminati dal talent.

Gli ospiti di domenica 14 maggio 2023

Domenica 14 maggio 2023 sempre su Canale 5 alle ore 16:30 per la gioia dei tanti fan di “Terra Amara”, sarà ospite l’attrice turca Hilal Altinbilek, ossia Züleyha. Sarà la sua prima intervista in Italia.

Inoltre, Asia Argento si aprirà alle domande della conduttrice di “Verissimo” per un racconto sia sulla vita sia sulla carriera e Lino Banfi parlerà del momento particolare che sta vivendo. Infine, in occasione della finale di “Amici”, Silvia Toffanin intervisterà i finalisti del talent ossia Angelina, Isobel, Mattia e Wax.

Dove e come vedere Verissimo

È possibile vedere “Verissimo” su Canale 5 ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity dove sono disponibili on demand le singole interviste oltre alle puntate per intero.

Sandy Sciuto