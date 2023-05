Chi vince Amici 2023: il nome del vincitore

La finale va in onda domenica 14 maggio, in prima serata, su Canale 5. I pronostici degli scommettitori si concentrano su un nome.

Chi ha vinto Amici 2023? Manco poche ore all’inizio della finale, che andrà in onda domenica 14 maggio 2023, in diretta su Canale 5, gli scommettitori impazzano con i loro pronostici.

Non è possibile conoscere con certezza il nome del vincitore, poiché la finale sarà trasmessa in diretta e, dunque, non c’è alcun tipo di anticipazione possibile. Eppure, tra i quattro finalisti, c’è un nome che spicca più degli altri e che mette d’accordo i bookmakers.

Il vincitore di Amici 2023

Secondo Eurobet – uno dei principali operatori nel settore delle scommesse e dei giochi in Italia – la favorita è Angelina Mango, figlia del compianto cantautore Pino Mango. Di seguito le quote:

Angelina 1.70

Isobel 3.50

Mattia 4.00

Wax 21.00

Nessuna sorpresa se si consulta il sito di Sisal – storica azienda italiana che opera nel settore del gioco – visto che anche qui il nome che ha la meglio è quello di Angelina.

Chi è Angelina Mango, favorita alla vittoria di Amici 2023?

Classe 2001, cantautrice nata a Maratea, Angelina è figlia del grande cantautore Giuseppe Mango, morto nel 2014 per un infarto, e di Laura Valente, voce dei Matia Bazar dopo l’abbandono del gruppo da parte di Antonella Ruggiero. La musica è nel suo dna, tanto che anche il fratello Filippo è un musicista.