Amici 22, arriva la finale in diretta: ecco quando e come funziona il televoto

"Guida" alla finale di Amici 22: finalisti, regolamento, novità e anticipazioni.

La finale di “Amici 22” è vicina: andrà in onda, in diretta, domenica 13 maggio 2023. Ecco come funzionerà il televoto, il nuovo regolamento per decretare il vincitore del talent, chi sono i finalisti e gli ospiti previsti.

Finale Amici 2023 in diretta, ecco quando e come seguirla

Normalmente le puntate del talent vengono registrate il giovedì e mandate in onda il sabato. Per la finale, però, le cose andranno diversamente: ci sarà il televoto del pubblico a casa e quindi la puntata sarà in diretta.

La Finale di “Amici 22” andrà in onda domenica 13 maggio 2023 su Canale 5. Le esibizioni e i contenuti della trasmissione, anche delle puntate precedenti, sono disponibili nella sezione dedicata al Talent sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

I finalisti, ecco chi sono

La finale di “Amici 22” sarà a quattro. Tra i tanti talenti che hanno animato e incantato gli spettatori di Canale 5, alla puntata finale sono arrivati i cantanti Wax e Angelina e i ballerini Mattia e Isobel.

Ognuno di loro ha una storia particolare alle spalle. Angelina, si sa, è figlia d’arte: i suoi genitori, infatti, sono il celebre Mango e la meravigliosa voce dei “Matia Bazar” Laura Valente (nome reale Laura Bortolotti). Il giovane Wax, nome d’arte di Matteo Lucido, si è distinto per il carattere un po’ difficile ma anche stravagante ed “esplosivo”. La madre Maura è una nota pittrice.

Mattia è un volto noto ad “Amici”: aveva partecipato all’edizione precedente, ma era stato costretto a ritirarsi per un infortunio proprio poco prima dell’inizio del serale. Il maestro Raimondo Todaro, però, ha mantenuto la promessa di offrirgli una seconda opportunità nell’edizione 2022-2023. Ed è andata bene, perché il giovane ballerino di latinoamericano è arrivato in finale ad “Amici” 2023.

Isobel è frizzante, energica, allegra e… australiana. La bionda ballerina, 19 anni e con un passato da ginnasta, ha incantato spettatori, giuria e professionisti di “Amici” con le coreografie preparate sotto l’occhio attento della maestra Alessandra Celentano.

Amici 2023, come si sceglie il vincitore: nuovo regolamento

Secondo il nuovo regolamento, a scegliere il vincitore di “Amici 22” il 14 maggio 2023 sarà esclusivamente il pubblico attraverso il televoto.

Come si svolgerà la finale di “Amici 22”? Ci sarà una serie di sfide tra i 4 finalisti e ogni manche verrà giudicata dal pubblico a casa. In caso di parità, la produzione si riserverà il diritto di aggiungere nuove prove o cambiare metodo di voto per decretare il risultato finale.

Come funziona il televoto

Amici 2023, come funziona il televoto per la finale? Per i fan del talent, saranno disponibili diverse modalità di voto. Si potrà esprimere la propria preferenza:

Tramite mobile , inviando un SMS al numero 477.000.1 con il nome o il codice del finalista prescelto. Si potranno esprimere massimo 5 voti a utenza per sfida e i costi varieranno a seconda dell’operatore del cellulare o del dispositivo utilizzato.

, inviando un SMS al numero 477.000.1 con il nome o il codice del finalista prescelto. Si potranno esprimere massimo 5 voti a utenza per sfida e i costi varieranno a seconda dell’operatore del cellulare o del dispositivo utilizzato. Sul sito web www.wittytv.it;

Con l’App Mediaset Infinity o con l’App Wittytv (massimo 5 voti per account per ogni sfida);

Tramite Smart TV abilitate.

Ospiti

C’è ancora il massimo riserbo sugli ospiti della Finale di “Amici 22” di domenica 13 maggio 2023. Saranno sicuramente presenti i 3 giudici del serale – Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Gioffrè -, i maestri (Arisa, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Raimondo Todaro, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo) e tanti esponenti del mondo discografico e radiofonico per assegnare il premio delle radio e della stampa. Non mancherà, naturalmente, neanche la padrona di casa Maria De Filippi, giunta alla 22esima edizione del noto talent.